Šalis su 1,3 mlrd. gyventojų – kaip tiksinti bomba: tik laiko klausimas, kada virusas parodys savo galią

aA

Iš tų laikų jis itin ryškiai prisimena, kaip naktimis be perstojo skambėjo telefonas. Radiologas, dirbęs ligoninėje Delio priemiestyje, kai 2015-aisiais šiaurinėje Indijoje siautė kiaulių gripas, pasakoja, kad žmonės be perstojo skambindavo prašydami paguldyti. Per aną protrūkį galiausiai buvo infekuota per 31 000 žmonių, mirė beveik 2 000, nes daugelis jų taip ir nesulaukę gydymo.