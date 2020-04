Šalis „be koronaviruso“ ignoruoja visame pasaulyje taikomas taisykles: į renginius plūsta minios

Sekmadienį vėlai vakare valstybinės televizijos parodytame reportaže buvo matyti, kaip autoritariškas prezidentas Gurbanguly Berdymuchamedovas hipodrome stebi lenktynes, skirtas nacionalinei žirgo dienai, kuri yra svarbi šventė Turkmėnijos kalendoriuje.

G. Berdymuchamedovas, save vadinantis Turkmėnijos globėju, Arkadag, lenktynes stebėjo sėdėdamas uždaroje tribūnoje, skirtingai nuo eilinių žiūrovų.

#Turkmenistan celebrates national Horse Day with mass events with disregard to public health or opinion. Happy Horse Day everyone! 🇹🇲🎉🎉🎠🏇 pic.twitter.com/PWUU9cIg94