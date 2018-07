Gyvūnų globos fondas „Animal Rescue Polska“ nurodė šeštadienio popietę gavusi pranešimą 5,3 m ilgio gyvatės išnarą, rastą Vyslos upės pakrantėje maždaug už 20 km į pietryčius nuo Lenkijos sostinės. Organizacija nurodė, kad išnara priklauso tigriniam pitonui ir kad ši pavojinga gyvatė gali slapstytis kažkur Vyslos pakrantėse Konstancino-Jeziornos rajone. „Išnara yra šviežia, todėl gyvatė gali būti alkana ir agresyvi“, – sakoma „Animal Rescue Polska“ tinklalapyje paskelbtame pranešime. Ekspertai ir policija ragina žmones „susilaikyti nuo pasivaikščiojimų toje vietovėje ir nemiegoti lauke“, taip pat atidžiai stebėti aplinką. Nurodoma, kad pitonas didžiausią pavojų kelia vaikams ir naminiams augintiniams. Antradienį pareigūnai sakė, kad buvo aptikta naujų roplio pėdsakų. „Naktinės paieškos, vykdomos fondo „Animal Rescue Poland“ padedant šios rūšies ropių ekspertui, nedavė rezultatų. Rasta naujų gyvatės buvimo pėdsakų“, – naujienų televizija TVN24 citavo vietos policijos atstovą Jaroslawą Sawickį.

