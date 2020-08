Po sprogimų, kurių priežastis kol kas tiksliai nežinoma, libaniečių žiniasklaida paskelbė nuotraukų, kuriose matyti pastatų griuvėsiuose įstrigę žmonės, kai kurie – apsipylę krauju.

Kai kuriuose pranešimuose sakoma, kad sprogimai įvyko uoste buvusiame pirotechnikos sandėlyje.

#BREAKING - Injuries in #Beirut, #Lebanon are "in the thousands", per local media.

Video shows the MASSIVE explosion in slow motion. pic.twitter.com/btwPiDmIlo

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020



Vienas šaltinis saugumo tarnybose patvirtino, kad du sprogimai driokstelėjo uosto rajone ir kad dešimtys žmonių buvo sužeista.



This is the moment an explosion occurred in the Lebanese capital Beirut.

The explosion appeared to be centred around the city's port area containing warehouses and rippled through several areas of the capital.

Get the latest on this story here: https://t.co/UH3Jscyfkr pic.twitter.com/lIzHr7CPio

— SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020



Vienas naujienų agentūros AFP korespondentas, esantis įvykio vietoje, pasakojo, kad Hamros komerciniame rajone visos parduotuvės buvo apgadintos, išdaužyta dešimtys vitrinų ir lankų, nuniokota daug automobilių.

Sužeistieji ėjo miesto gatvėmis, o prie netoliese esančio Clemenceau (Klemenso) medicinos centro buvo atvežta dešimtys sukruvintų žmonių, įskaitant vaikus.

Virš uosto rajono į padangę kilo milžiniškas dūmų debesis, sakė AFP korespondentas.

Garsūs sprogimai girdėjosi didelėje miesto dalyje ir už jo ribų; kai kuriuose rajonuose dingo elektra.

BREAKING: Live aftermath of massive explosion in Beirut. https://t.co/SyEH5X94Ra — NBC News (@NBCNews) August 4, 2020



„Pastatai dreba“, – rašė vienas sostinės gyventojas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Ką tik Beirutą supurtė galingas, kurtinamas sprogimas. Girdėjosi iš už kilometrų“, – rašė kitas tviterio vartotojas.

Footage of Beirut port in the direct aftermath of the explosion#Beirut #Lebanon pic.twitter.com/pvDrMk8AWI — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020



Internete paskelbtoje vieno Libano laikraščio redakcijos nuotraukoje matyti išdužę langai, išvartyti baldai ir nuniokota vidaus apdaila.

Sprogimai buvo girdimi net Kipro sostinėje Nikosijoje, esančioje už maždaug 240 kilometrų.

Sprogimai driokstelėjo skolų prislėgtam Libanui grumiantis su didžiausia ekonomine krize nuo 1975–1990 metų pilietinio karo, kurią dar labiau komplikavo dėl naujojo koronaviruso įvestos karantino priemonės.

Šalis taip pat laukia verdikto byloje dėl buvusio Libano ministro pirmininko Rafiqo Hariri (Rafiko Haririo) nužudymo 2005 metais. Milijardierius R. Hariri žuvo per sprogdinimą Beiruto centre. Teismas verdiktą turėtų paskelbti penktadienį.

Keturi Libano šiitų sukarinto judėjimo „Hizbollah“ nariai teisiami už akių Nyderlanduose dėl savižudžio sprogdintojo atakos Beirute, per kurią žuvo sunitas R. Hariri ir dar 21 žmogus.

Viena moteris naujienų agentūrai AFP sostinės centre sakė: „Tai buvo panašu į žemės drebėjimą... Man pasirodė, kad jis buvo galingesnis už 2005-ųjų sprogimą, per kurį žuvo R. Hariri.“

Įtampa tvyro ir Libano santykiuose su Izraeliu, paskelbusiu, kad užkirto kelią penkiems „Hizbollah“ kovotojams prasiskverbti į žydų valstybės teritoriją.

Irano remiamas judėjimas atmetė šiuos kaltinimus.