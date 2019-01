Kietasis „Brexit“ reikštų, kad Didžioji Britanija iš ES pasitraukia be pereinamojo laikotarpio ir be jokios sutarties, apibrėžiančios tarpusavio santykius ateityje. Tačiau, kaip pabrėžia įvairūs „Brexito“ šalininkai, pasitraukimas be sutarties neįpareigotų šalies mokėti didžiulių sumų ir neverstų JK neterminuotam laikotarpiui prisišlieti prie ES.

Didžiosios Britanijos vyriausybė su premjere Theresa May priešakyje vis aktyviau ruošiasi blogiausiam - kietojo „Brexito“ - scenarijui.

„Turime parengę sutartis skubiam 5 tūkst. didelių, pramoninių šaldytuvų įsigijimui“, - BBC anksčiau sausį sakė sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas. Jis pridūrė, kad vyriausybė šiems šaldytuvams yra skyrusi per 10 mln. svarų (11,34 mln. eurų).

M. Hancockas taip pat atskleidė, kad yra paruošti planai iš Nyderlandų skraidinti būtiniausius vaistus ir medicininę įrangą, šiuo metu gabenamus per Doverio uostą.

Vyriausybė nuo šių metų pradžios taip pat pradėjo informacinę kampaniją visose žiniasklaidos priemonėse ir socialiniuose tinkluose, kuria gyventojams paaiškinamas „Brexito“ procesas ir suteikiama informacija, ką daryti pasitraukimo be sutarties atveju. Visuomenės informavimo tarnybos išsiuntė iš viso apie 140 tūkst. laiškų verslui su instrukcijomis, kaip reikėtų ruoštis „Brexitui“.

Pasiruošimą kietajam „Brexitui“ pradėjo ir šalies kariuomenė: apie 3 500 karių yra pasiruošę palaikyti vyriausybę. Kol kas nė viena ministerija nepareikalavo karių pagalbos, tačiau kariuomenės atstovai tikina, kad kariai yra pasiruošę bet kokiai nepaprastajai padėčiai.

Transporto ministerija taip pat išplatino pranešimus, esą ES oro linijų bendrovės galės tęsti veiklą Jungtinėje Karalystėje net „Brexito“ be sutarties atveju.

Šalia Doverio uosto, be kitų priemonių, buvo išbandyta ir nepaprastosios padėties eismo sistema, kuria sunkvežimiai būtų nukreipiami į nebenaudojamą Manstono oro uostą, siekiant išvengti spūsčių eilėje prie muitinės patikros punktų.

Nors šios pasiruošimo priemonės turi užtikrinti, kad šalies ūkis nesustotų kietojo „Brexito“ atveju, CNBC kalbinti analitikai abejoja, ar šios priemonės padės suvaldyti didžiulį ekonominį sukrėtimą.

„Vyriausybė veikiausiai nėra pasiruošusi užkirsti kelią ekonominiams kietojo „Brexito“ padariniams“, - sakė „The Economist“ tyrimų skyriaus Didžiosios Britanijos analitikė Danielle Haralambous. Pasak jos, toks staigus pasitraukimas iš ES gali atnešti šaliai didesnius muitų tarifus, vėlavimus tiekiant maisto produktus ir vaistus.

Interviu „Sky News“ „Brexito“ reikalų sekretorius Stephenas Barclay sakė, kad vyriausybė vis aktyviau bendrauja su būtiniausių prekių, kaip vaistai ir maisto produktai, eksportuotojais ES bei Bendrijos piliečiais Didžiojoje Britanijoje.

Investicinio banko „Nomura“ ekonomistų teigimu, pasitraukimas iš ES be jokios sutarties būtų „pats ekstremaliausias scenarijus JK ekonomikai“, itin neigiamai paveiksiantis šalies ūkį ir užtemdysiantis Didžiosios Britanijos ir jos politikų ateitį.

Nepaisant vyriausybės laiškų verslui ir informacinių kampanijų, dauguma bendrovių nesiruošia kietajam „Brexitui“. Pasak Didžiosios Britanijos prekybos rūmų, net 62 proc. nebaigė vertinti „Brexito“ grėsmių.

„Protinga būtų pradėti ruoštis „Brexitui“ be sutarties“, - patarė D. Haralambous.

Th. May dėl „Brexito“ nevyks į Davosą

Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May nevyks į kitą savaitę vyksiantį Pasaulio ekonomikos forumą (PEF) Davose, norėdama susitelkti ties „Brexito“ derybomis. Vietoj Th. May į Davosą vyks ministrai.

„Ji (Th. May) nevyks į Davosą. Ji susitelks ties įvykiais šalyje“, - sakė Th. May atstovė spaudai, pridurdama, kad į Davosą „vyks vyriausybės ministrai“.

Kaip pažymėjo Th. May atstovė, premjerės nebuvimas kasmetiniame Davoso pasaulio politikos ir verslo lyderių forume nėra beprecedentis Didžiosios Britanijos istorijoje.

Buvęs premjeras Davidas Cameronas taip pat praleido Šveicarijos Alpių kurorte vykstantį forumą 2013 ir 2015 m., tikino atstovė.

Šiuo metu ministrė pirmininkė bando rasti naują „Brexito“ strategiją po to, kai antradienį, sukeldami politinę suirutę, parlamentarai atmetė Th. May siūlytą pasitraukimo iš ES sutartį. Kol kas numatyta Didžiosios Britanijos pasitraukimo data yra kovo 29 d.