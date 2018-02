Belgijos Briuselio regiono Eterbeko komunos meras Vincentas De Wolfas antradienį paskelbė, kad benamiai žmonės nuo 20 val. iki 7 val. privalo būti pastogėse. Šis reikalavimas galios iki kovo 7-osios, nebent atšiltų. Politikas sakė, jog šaltis yra „didelė rizika“, ir teigė esąs atsakingas, kad naktimis oro temperatūrai nukritus iki 10 laipsnių šalčio, būtų išvengta potencialių mirčių. Tuo tarpu Briuselio meras Philippe'as Close tokių griežtų priemonių imtis nesiryžo, tačiau naujienų agentūrai AP antradienį jis sakė, kad socialiniai darbuotojai ir policija tvirtai siekia apsaugoti žmones nuo mirtino sušalimo. „Nekišime jų į kalėjimą. Jie neįvykdė jokių nusikaltimų. Tačiau mūsų idėja yra apsaugoti žmones nuo jų pačių ir pastūmėti juos prieglaudų link“, – sakė Ph. Close. Briuselyje žiemą veikia keturios prieglaudos, kur gali prisiglausti apie 1 000 benamių. Tuo tarpu kitais metų laikais prieglobstis užtikrinamas 300-400 namų neturinčių žmonių. Vis dėlto kai kurie benamiai, nepaisydami šaltų naktų, priešinasi tokiems valdžios užmojams ir lieka nakvoti gatvėje. 50-metis Darius Bielski ir trys jo draugai lenkai dienomis šildosi saulėje, o naktimis nuo šalčio ginasi kartoninėmis dėžėmis, miegmaišiais ir keliais sluoksniais rūbų. Vyras sakė esąs laimingas gyvendamas ant vieno biuro pastato laiptų, tačiau policija esą dažnai bando išardyti jų stovyklą. D. Bielski sakė, kad kai tik jis ar jo draugai susiekia su socialinėmis tarnybomis, „jie vis kartoja: „Nėra vietos.“ Taigi, lieku nakvoti čia, o kai prabundu apie 7-ą ryto – jie būna čia (atnešę pavalgyti). Taigi, čia neturiu jokių problemų. Čia ramu“. Būtent su tokiu iššūkiu bando susidoroti Ph. Close ir Briuselio pareigūnai. „Mums reikia būti nuosaikiems, bet tuo pat metu mano, kaip mero, atsakomybė yra užtikrinti šių itin pažeidžiamų žmonių saugumą“, – sakė Ph. Close.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.