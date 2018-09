Michaelis Kretschmeris trečiadienį Saksonijos parlamente sakė, kad bus paskirtas specialistas darbui su nukentėjusiais asmenimis ir ieškoma būdų sutrumpinti ekstremistų bylų nagrinėjimą teismuose. Premjeras kalbėjo praėjus dešimčiai dienų po to, kai per rytinį Chemnico miestą nusirito prieš imigraciją nukreiptų protestų banga, išprovokuota vieno vokiečio nužudymo, kurį įvykdė du pabėgėliai. Praėjusią savaitę Chemnice per ultradešiniųjų protestuotojų, priešingos stovyklos demonstrantų ir policijos susirėmimus buvo sužeisti keli žmonės. M. Kretschmeris paneigė pranešimus, esą mieste po minėto nužudymo buvo puldinėjami migrantai. „Nebuvo jokio žmonių persekiojimo, jokių pogromų“, – pabrėžė jis. Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir jos atstovas spaudai paneigė vaizdo įrašus, kuriuose esą nufilmuoti tokie išpuoliai.

