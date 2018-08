„Semkitės jėgų iš pykčio ir širdgėlos! Tik visi drauge galime užtikrinti, kad ši mirtis nebūtų beprasmė“, – savo paskyrose socialiniame tinkle „Facebook“ rašo PEGIDA skyriai Chemnice ir Vakarų Saksonijoje, kviesdami šalininkus 18 val. 30 min. vietos (19 val. 30 min. Lietuvos) laiku susirinkti į demonstraciją ir ragindami „permainų keliu užtikrinti didesnį saugumą“. Šį raginimą antiimigracinis ir islamofobiškas judėjimas, siejamas su populistine kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), paskelbė policijai pranešus, kad ligoninėje mirė 35 metų vokietis, kuris nukentėjo „per konfliktą Chemnice tarp kelių skirtingų tautybių žmonių“. Dar du vyrai – 33 ir 38 metų amžiaus – buvo hospitalizuoti dėl sunkių sužalojimų, pridūrė policija. Policija nepateikė daugiau detalių apie konfliktą, tačiau vietos žiniasklaida pranešė, kad per jį buvo panaudotas peilis. Konfliktas įsiplieskė gatvės šventės metu. Žinia apie sužaloto vyro mirtį sekmadienį išprovokavo protestus. Pirmasis protestuotojų susibūrimas, kuriame dalyvavo apie 100 žmonių, praėjo be jokių incidentų. Tačiau į antrąją demonstraciją prie Karlo Marxo paminklo Chemnice susirinko maždaug 800 žmonių, todėl policijai teko iškviesti pastiprinimą, nes „minia nerodė noro bendradarbiauti“, o kai kurie protestuotojai ėmė svaidyti į policininkus butelius. Kelios nacionalinės žiniasklaidos priemonės, tarp jų laikraštis „Bild“, pranešė, kad demonstrantai skandavo „Esame tauta!“ ir „Prasmekite skradžiai!“, reikšdami pasipiktinimą imigrantais. Laisvai samdomas žurnalistas Johannesas Grunertas, dažnai rašantis su kraštutiniais dešiniaisiais susijusiomis temomis, naujienų tinklalapiui „Spiegel Online“ sakė matęs, kaip kai kurie protestuotojai svaidė butelius į asmenis, panašius į užsieniečius. „Kai pagalvoju apie tai, kas čia nutiko sekmadienį, mane apima siaubas“, – sakė Chemnico merė Barbara Ludwig regioniniam transliuotojui MDR. „Tai, kad žmonės sutaria susitikti... bėga per miestą ir grasina kitiems žmonėms, yra blogai“, – pažymėjo ji. Saksonijoje, kur užgimė judėjimas PEGIDA, jaučiamas itin neigiamas visuomenės nusistatymas prieglobsčio prašytojų atžvilgiu. Čia labai populiari antiimigracinė partija AfD, o viešosios nuomonės apklausos rodo, kad ji gali tapti antrąja pagal dydį politine jėga Saksonijoje po ateinančiais metais čia numatytų regioninių rinkimų. Pačiame Chemnice AfD turi panašiai tiek pat šalininkų kaip ir kanclerės Angelos Merkel centro dešinioji partija.

