Sakartvelos siekis „sugrįžti į Europos šeimą“ – ne tik vienos ar dviejų gruzinų kartų politinis sprendimas, Tbilisyje per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kanclere Angela Merkel sakė M. Bachtadzė. „Mes ir taip esame europiečių civilizacijos dalis ir įnešėme savo indėlį į europietiškų vertybių formavimą. Atsižvelgiant į tai, žinoma, tikime, kad Sakartvela būtinai taps ES ir NATO nare“, – nurodė vyriausybės vadovas. Taip pat jis pabrėžė, kad Sakartvelos siekiai „nėra nukreipti prieš ką nors“. „Dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes orientuojamės tik į taiką“, – pažymėjo M. Bachtadzė. Premjeras pridūrė, kad Sakartvelos vyriausybė neturi iliuzijų, kad stojimo į tas organizacijas procesas bus greitas. „Suprantame, kad dar daug ką reikia padaryti, bet esame nuoseklūs ir darome lengvai nuspėjamus žingsnius. Atsižvelgiant į tai, ir toliau aktyviai įgyvendinsime tas reformas, kurios mus dar labiau suartins su Europa“, – sakė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.