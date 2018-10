Suskaičiavus daugiau kaip 90 proc. balsų paaiškėjo, kad S. Zurabišvili gavo 38,61 proc., o opozicinio Vieningojo nacionalinio judėjimo kandidatas G. Vašadzė – 37,69 proc. balsų. Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, rinkėjų aktyvumas siekė 46,74 proc. – rinkimuose dalyvavo 1,638 mln. žmonių. Kadangi nė vienas iš 25-ių pretendentų į prezidentus per pirmąjį turą negavo daugiau kaip 50 proc. rinkėjų paramos, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai lapkritį varžysis antrajame rinkimų rate. Gruzijos prezidentas tiesioginiu balsavimu renkamas paskutinį kartą. Pagal 2010-aisiais pradėtą konstitucinę pertvarką šalis pereina prie parlamentinės valdymo formos. Pasibaigus naujojo prezidento šešerių metų kadencijai, būsimus šalies vadovus rinks 300-ies narių Rinkimų kolegija. Prezidento įgaliojimai jau dabar gerokai apkarpyti, o įtakingiausias šalies politikas yra vyriausybės vadovas.

