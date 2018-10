Balsavimui rinkimuose sekmadienį pasibaigus 20 val. vietos laiku (18 val. Lietuvos laiku), paskelbti dviejų apklausų rezultatai. Opozicinės televizijos „Rustavi 2“ užsakymu JAV bendrovės „Edison Research“ atliktos rinkėjų apklausos rodo, jog abu šie kandidatai per pirmąjį rinkimų ratą surinko apytikriai po 40 proc. balsų. Kita rinkėjų apklausa, kurią valdančiosios partijos užsakymu atliko vietos sociologinių tyrimų bendrovė „Psichoproekt“, rodo, kad daugiau kaip 52 proc. rinkėjų palaikymo sulaukusi S. Zurabišvili laimėjo rinkimus. Gruzijos centrinė rinkimų komisija oficialius prezidento rinkimų pirmojo turo rezultatus skelbs šią naktį. Jei nė vienas iš 25-ių pretendentų į prezidentus per pirmąjį turą nesurinks daugiau kaip 50 proc. rinkėjų paramos, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai lapkritį varžysis antrajame rinkimų rate. Gruzijos prezidentas tiesioginiu balsavimu renkamas paskutinį kartą. Pagal 2010-aisiais pradėtą konstitucinę pertvarką šalis pereina prie parlamentinės valdymo formos. Pasibaigus naujojo prezidento šešerių metų kadencijai, būsimus šalies vadovus rinks 300-ies narių Rinkimų kolegija. Prezidento įgaliojimai jau dabar g

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.