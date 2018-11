„Tuo siekiama sumažinti gyventojų perteklinio įsiskolinimo problemą. Tai palies į bankų „juoduosius sąrašus“ patekusius, paskolas pradelsusius piliečius. Jų įsiskolinimų nurašymo procesas prasidės gruodžio 15-ąją ir bus baigtas per dvi savaites“, - žurnalistams sakė Mamuka Bachtadzė. Jis pabrėžė, jog tokios idėjos įgyvendinti nebūtų pavykę be tarptautinio labdaros fondo „Kartu“ paramos, kurio įkūrėjas milijardierius Bidzina Ivanišvilis kartu yra ir dabartinės valdančiosios partijos „Gruzijos svajonė“ vienas steigėjų. M. Bachtadzės žodžiais, šios iniciatyvos įgyvendinimas „leis šimtams tūkstančių piliečių aktyviau dalyvauti šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, ekonomiką padarys tvaresne, o bankų sistemą - sveikesne“. Gruzijoje nuo 2019-ųjų sugriežtės fizinių asmenų kreditavimo sąlygos - bankai privalės gerokai rimčiau vertinti būsimų skolininkų mokumą, galimybes vykdyti skolinius įsipareigojimus. Gruzijos prezidento rinkimų antrajame rate lapkričio 28-ąją varžysis „Gruzijos svajonės“ remiama Salomė Zurabišvili ir opozicinės koalicijos remiamas Grigolas Vašadzė.

