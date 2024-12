Sakartvelo policija sumušė ir sulaikė opozicijos lyderį

Per protestus prieš ES stojimo derybų atidėjimą naktį į trečiadienį vėl buvo nukentėjusių žmonių. Sveikatos ministerijos duomenimis, 15 asmenų nuvežti į ligonines. 11 jų buvo demonstracijų dalyviai, trys žiniasklaidos atstovai, o vienas priklausė saugumo pajėgoms. Be to, daugeliui žmonių medicininė pagalba suteikta vietoje.