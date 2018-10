„Lugaro laboratorija yra vienas stipriausių medicinos centrų, o pagrindinė jos paskirtis – vykdyti galimų biologinių grėsmių prevenciją, aptikimą ir, esant būtinybei,.. reagavimą“, – žurnalistams sakė ministras. Jis pažymėjo, kad kai kurių Rusijos specialistų pareiškimai apie dvejopą šios laboratorijos paskirtį neturi absoliučiai jokio pagrindo. „Mes ne kartą kvietėme rusų specialistus apsilankyti Lugaro laboratorijoje. Neseniai nusiuntėme dar vieną kvietimą. Mes siūlome rusų specialistams savo akimis apžiūrėti laboratoriją ir įsitikinti, kad ji neturi dvejopos paskirties“, – sakė D. Sergijenka. Rugsėjo 11 dieną spaudos konferencijoje Maskvoje buvęs Sakartvelo valstybinio saugumo ministras Igoris Giorgadzė, šias pareigas ėjęs 1993-1995 metais, pareiškė, kad JAV remiamoje Lugaro laboratorijoje gali būti gaminami ypač pavojingi virusai ir bakterijos. I. Giorgadzė citavo amerikiečių žurnalisto Jeffrey Silvermano žodžius, kad Lugaro laboratorijoje „gaminamos ir su vietos gyventojais išbandomos sveikatai pavojingos medžiagos“. „Gamina juodligės, maro ir kiaulių gripo (sukėlėjus)", – tvirtino eksministras. Po jo spaudos konferencijos Rusijos gynybos ministerija pareiškė, jog esama požymių, kad JAV pažeidė Konvenciją dėl bakteriologinių ginklų kūrimo uždraudimo. „Paaiškėję... faktai ir dokumentai turi požymių, (kad) amerikiečiai rimtai pažeidė Konvenciją dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo, kurią JAV ratifikavo 1972 metais“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos rugsėjo 14 dienos pareiškime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.