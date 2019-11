Per didžiausią per pastaruosius kelerius metus vyriausybės kritikų protestą aktyvistai susirinko šalia parlamento rūmų, prie Tbilisio pagrindinio greitkelio. AFP žurnalistų vertinimu, susirinkusiųjų buvo per 20 tūkstančių.

Vyriausybės atsistatydinimo ir pirmalaikių rinkimų reikalavusi minia mojavo Sakartvelo ir Europos Sąjungos vėliavomis, taip pat laikė didžiulį plakatą su šūkiu, nukreiptu prieš valdančiosios partijos lyderį: „Visi prieš vieną“.

Augant visuomenės nepasitenkinimui, gerokai padidėjo spaudimas valdančiajai politinei jėgai „Sakartvelo svajonė“, vadovaujamai įtakingo oligarcho Bidzinos Ivanišvilio, kuris yra atmetęs galimybę surengti pirmalaikį balsavimą.

„Reikalaujame, kad atsistatydintų vyriausybė, kad būtų paskirtas pereinamojo laikotarpio kabinetas ir kad būtų surengti pirmalaikiai rinkimai pagal proporcingo [atstovavimo] sistemą“, – per mitingą naujienų agentūrai AFP sakė Nika Melija, vadovaujantis Vieningajam nacionaliniam judėjimui – pagrindinei šalies opozicijos partijai.

„Taip pat reikalaujame, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai“, – pareiškė N. Melija, kuriam anksčiau šiais metais buvo skirtas namų areštas dėl jo vaidmens vasarą organizuojant antivyriausybinius protestus. Jam taip pat buvo uždrausta sakyti kalbas per mitingus.

Protestuotojai užrakino parlamento vartus spynomis, teigdami, kad įstatymų leidėjams nebus leista patekti į pastatą.

Vidaus reikalų ministerija savo ruožtu perspėjo, jog „mėginimams šturmuoti administracinius pastatus ar juos blokuoti bus nedelsiant užkirstas kelias“.

Opoziciją palaikančios televizijos „Mtavari“ parodytuose reportažuose matyti, kaip parlamento viduje dislokuojama daug riaušių policininkų, ginkluotų guminėmis kulkomis užtaisytais šaunamaisiais ginklais.