Pagal techninį reglamentą, vystant žaliąją ekonomiką ir įgyvendinant naują aplinkos apsaugos politiką, nuo 2019 metų balandžio Gruzijoje bus uždrausta gaminti, importuoti ir parduoti bet kokio storio sienelių plastikinius maišelius. Šalies teritorijoje bus galima galinti, importuoti ir parduoti tik Gruzijos standartus atitinkančius biologiškai skaidžius ir kompostuojamus maišelius. Plastikinių maišelių naudojimas yra tarptautinio masto problema. Daugelyje šalių, įskaitant Gruziją, smarkiai išaugo pakavimo medžiagų iš plastiko naudojimas, ir tai tapo rimta aplinkosaugos problema. Plastikiniai maišeliai nesuyra ilgiau nei 100 metų ir yra viena labiausiai pasaulį teršiančių šiukšlių. Panaudoti maišeliai patenka tarp kitų buitinių atliekų ir užteršia dirvą bei vandenį. Didžiulė problema – kad perdirbama tik dalis plastiko atliekų.

