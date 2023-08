Tai penktadienį pranešė leidinys „Novosti-Gruzija“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Nelaimė atsitiko rugpjūčio 3 d., apie 15 val. 15 min. vietos laiku. Regione nukentėjo elektros perdavimo linijos, keliai ir tiltai, sutriko ryšys.

Pasak Vyriausybės administracijos Ryšių su regionais skyriaus vedėjo pavaduotojo Merabo Gamkrelidzės, šiuo metu nežinoma maždaug 50 piliečių buvimo vieta.

Jis pridūrė, kad iki šiol evakuoti 152 žmonės.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, gelbėjimo operacijoje dalyvauja apie 400 žmonių ir du pasienio policijos sraigtasparniai.

Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Garibašvilis išvyko į stichinės nelaimės zoną.

Šovi – kurortinis kaimas kalnuotame Rača-Lečchumio regione. Jis įsikūręs 1,5 tūkstančio metrų virš jūros lygio aukštyje.

Heartbreaking images from Shovi, Racha - a massive landslide caused by heavy rain devastated the resort area. The only bridge linking Shovi to the rest of Georgia got swept away, leaving locals waiting for help for hours before the choppers finally arrived. pic.twitter.com/D5pTYBuIhv