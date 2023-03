Kaip praneša „Georgia Online“, trečiadienį, kovo 7 d., prie Gruzijos parlamento susirinko protestuotojai prieš „užsienio agentų“ įstatymo projektą, kuris, kaip tikimasi, apribos nevyriausybinių organizacijų laisvę šalyje. Į įvykio vietą buvo dislokuotos specialiosios pajėgos.

#Georgia 🇬🇪: for hours now riot police has been trying to clear the parliament building in #Tbilisi, it's only having the opposite effect pic.twitter.com/edfdZbkbRm