Pranešama, kad svarbų vaidmenį pratybose atliks gruzinų ir amerikiečių karinė technika. Pirmadienį Tbilisyje prasidėjo konferencija, per kurią aptariamos „Agile Spirit 2019“ detalės. Pasak ministerijos, šiame renginyje bus patikslinta, kiek šalių dalyvaus mokymuose. Pratybos „Agile Spirit“ rengiamos Gruzijoje nuo 2011 metų. Ministerijos teigimu, manevrai planuojami drauge su JAV pajėgų Europoje vadaviete. Kaip rugsėjį pareiškė Sakartvelo gynybos ministras Levanas Izorija, kitais metais šiuose manevruose gali dalyvauti iki 30 NATO valstybių bei Aljanso partnerių. Tuomet buvo planuojama, kad pratybų metu bus naudojami ir karo laivai.

