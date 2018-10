CRK duomenimis, šešiose Tbilisio spaustuvėse pradėti spausdinti rinkimų biuleteniai. Iš viso jų bus atspausdinta 3 252 800, įskaitant ir biuletenius azerbaidžaniečių bei armėnų kalbomis. Patikslintais CRK duomenimis, Sakartvele užregistruoti 3 518 890 rinkėjų. Sakartvelo ekspertų nuomone, iš 25 pretendentų į valstybės vadovo postą daugiausiai šansų laimėti turi du – nepriklausoma kandidatė, parlamento narė ir buvusi užsienio reikalų ministrė Salomė Zurabišvili, kurią aktyviai palaiko valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“, bei buvusios valdančiosios partijos „Vieningas nacionalinis judėjimas“ iškeltas kandidatas, taip pat buvęs užsienio reikalų ministras Grigolas Vašadzė. Rinkimų kampanijos metu abu kandidatai pristatė savo programas. Vertindama naujus, gerokai apkarpytus prezidento įgaliojimus, praktiškai apsiribojančius atstovavimo funkcijomis, S. Zurabišvili nežadėjo rinkėjams, kad jai tapus prezidente, viskas akimirksniu pasikeis į gera. „Žadu būti visų piliečių prezidente ir stengsiuosi padėti visiems piliečiams“, – sakė buvusi šalies diplomatijos vadovė viename iš susitikimų su rinkėjais. G. Vašadzė savo rinkimų kampanijai pasirinkęs kiek kitokią kryptį. Susitikimuose su rinkėjais jis valdančiąją partiją „Sakartvelo svajonė“ vadina „Vagių svajone“ ir nekart yra žadėjęs, kad tapęs prezidentu savo pirmuoju įsaku grąžintų Sakartvelo pilietybę buvusiam valstybės vadovui Michailui Saakašviliui ir paskirtų pirmalaikius parlamento rinkimus. G. Vašadzė taip pat žada dvigubai padidinti pensijas, pakelti atlyginimus teisėsaugos institucijų darbuotojams, kariškiams, mokytojams ir medikams. Anot jo, reikalingos lėšos bus gautos smarkiai sumažinus biurokratinį aparatą ir „padarius galą elito korupcijai“. Eksprezidentas M. Saakašvilis, socialiniuose tinkluose komentuodamas besibaigiančią rinkimų kampaniją, pareiškė, kad „visiems jau aišku – rinkimuose besąlygiškai laimi Grigolas Vašadzė“. M. Saakašvilis pažadėjo, kad labai greitai sugrįš į Sakartvelą ir įves šalyje tvarką. Sakartvelo valstybės saugumo tarnyba praėjusį savaitgalį pranešė, jog turima duomenų, kad M. Saakašvilio vadovaujama buvusi valdančioji partija „Vieningas nacionalinis judėjimas“ planuoja Tbilisyje ir kituose šalies miestuose organizuoti nesankcionuotas protesto akcijas, jei jos kandidatas pralaimės prezidento rinkimuose. Tarnyba įspėjo, kad įstatymų numatytomis priemonėmis bus užkertamas kelias bet kokiems bandymams destabilizuoti padėtį Sakartvele. Remiantis parlamento priimta nauja Sakartvelo konstitucija, įsigaliosiančia, kai pareigas pradės eiti naujasis valstybės vadovas, prezidento įgaliojimai faktiškai apsiriboja atstovavimu. Sakartvelo prezidentas nebevykdys vidaus politikos, o vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado įgaliojimus galės panaudoti tik karo atveju. Nebeliks iki šiol prie prezidento veikusios Nacionalinio saugumo tarybos. Be to, valstybės vadovas nebeskirs ambasadorių ir teisėjų. Įsigaliojus naujai konstitucijai Sakartvelas taps parlamentine respublika, kurioje pagrindinis vaidmuo valstybės valdyme priklausys parlamentui ir vyriausybei.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.