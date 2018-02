„Po sulaikymo pakrovė mane į „busą“, paskui išvežė ir įsodino į sraigtasparnį. Sraigtasparnis, mano supratimu, dar kurį laiką suko ratus virš Kijevo. Paskui nutūpė Borispolyje, kur mane, užlaužę rankas ir naudodami šiurkščią jėgą, įsodino į lėktuvą“, – kalbėjo politikas. Pasak jo, jis dabar esąs Varšuvoje, kur jį priėmė Lenkijos pasienio tarnyba. „Tai, ką padarė (Petro) Porošenka, – tai kraštutinio silpnumo ir kraštutinio bailumo išraiška. Ir tokiu būdu jis patvirtino, kad baudžiamoji byla man (iškelta) yra visiškas kliedesys, jokio valstybinio perversmo, kurį esą aš vykdžiau“, – pažymėjo M. Saakašvilis. Susiję straipsniai: Saakašvilis išskraidintas į Lenkiją Saakašvilis Gruzijoje būtų iškart areštuotas Jo nuomone, tokie veiksmai patvirtina, kad jam Gruzijoje iškeltos baudžiamosios bylos yra taip pat falsifikacija, todėl jo neišsiuntė į Gruziją, o išgrūdo į Lenkiją. M. Saakašvilis pabrėžė, kad į tokius veiksmus reikia „reaguoti tiesa ir dvasios jėga“. 2017-ųjų vasarą P. Porošenka panaikino M. Saakašviliui Ukrainos pilietybę, kai šis buvo užsienyje. Politikui pavyko grįžti į Ukrainą, kur jis įsteigė „Naujųjų jėgų judėjimą“ ir surengė keletą protesto akcijų. Generalinis prokuroras Jurijus Lucenka anksčiau yra pareiškęs, kad M. Saakašvilis iš Rusijoje besislapstančio verslininko Serhijaus Kurčenkos už savo veiklą Ukrainoje gavo 0,5 mln. dolerių (450 tūkst. eurų), ir pateikė tai esą patvirtinantį garso įrašą. M. Saakašvilis į tai atsakė nepažįstąs S. Kurčenkos. O M. Saakašvilio bendražygis Davidas Sakvarelidzė tvirtina, kad tie paskelbti įrašai yra montažas ir ketina pateikti juos tarptautinei ekspertizei. Gruzijoje M. Saakašvilis yra kaltinamas keturiose bylose, iškeltose dėl svetimo turto pasisavinimo, iššvaistymo ar užvaldymo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Tbilisio teismas 2014-ųjų rugpjūtį M. Saakašviliui skyrė kardomąją priemonę – sulaikymą, o netrukus jis buvo paskelbtas ieškomu asmeniu. 2018-ųjų sausio pradžioje Tbilisio teismas pripažino M. Saakašvilį „piktybiškai viršijus įgaliojimus“ valstybės vadovo poste, ir skyrė jam trejus metus laisvės atėmimo.

