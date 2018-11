„Esu įsitikinęs, kad rytoj rinkimus laimės mūsų kandidatas Grigolas Vašadzė, bet ateityje mūsų laukia dar didesnė pergalė“, – sakė M. Saakašvilis Sakartvelo televizijų išplatintame kreipimesi į gyventojus. „Grąžinsime iš šalies išvykusius gruzinus ir sukursime naujų darbo vietų. Būtinai pakelsime pensijas ir palengvinsime gyventojams įsipareigojimų bankams naštą, bet visa tai priklauso nuo jūsų teisingo pasirinkimo rytdieną“, – patikino buvęs valstybės vadovas. „Labai tikiuosi jūsų patriotizmo. Sakartvelą šiandien išgelbės tik permainos“, – pridūrė jis. Anksčiau M. Saakašvilis teigė, kad G. Vašadzės pergalės atveju po kelių mėnesių būtų suformuota koalicinė vyriausybė ir paskelbti pirmalaikiai rinkimai. Be G. Vašadzės, prezidento rinkimų antrajame rate dalyvauja valdančiosios partijos „Gruzijos svajonė“ palaikoma kandidatė Salomė Surabišvili. Rinkimų apylinkės trečiadienį bus atidarytos visoje šalyje 8–20 val. vietos (6–19 val. Lietuvos) laiku.

