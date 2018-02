Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė jo bendražygis Davidas Sakvarelidzė.

Vėliau vietos žiniasklaidos priemonės skelbė, kad jis išskraidintas į Lenkiją.

M. Saakašvilusis užsakytu reisu išskrido iš Ukrainos į Lenkiją apie 16 val. Kijevo ( ir Lietuvos) laiku pirmadienį, pranešė tinklalapis tsn.ua, remdamasis savo šaltiniais.

„Tai ne deportacija, o readmisija – nelegalo sugrąžinimas į šalį, iš kurios jis nelegaliai atvyko“, – rašoma jame.

Ukrainos prezidento patarėjas ir gynybos ministro padėjėjas Jurijus Birukovas patvirtino, kad M. Saakašvilis išvyko iš šalies. „Išskrido“, – parašė jis pirmadienį savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Jau lenkijoje

Ukrainos partijos „Naujųjų jėgų judėjimas“ lyderis, buvęs Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis pranešė apie savo atvykimą į Lenkiją, sakė jo bendražygis Davidas Sakvarelidzė, buvęs Ukrainos prokuroro pavaduotojas.

„Prisiskambino! Jis Varšuvoje“, – parašė savo paskyroje feisbuke D. Sakvarelidzė.

Lenkijos pasienio tarnyba patvirtino informaciją apie M. Saakašvilio atvykimą į Lenkijos teritoriją.

Politiko advokatas Ruslanas Černoluckis tvirtina, kad M. Saakašvilį sulaikė pasieniečiai.

Saakašvilį sulaikant, Kijeve Ukrainos pasieniečiai buvo priversti panaudoti jėgą, sakė Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovas Olehas Slobodianas.

„Apie situaciją su M. Saakašviliu. Šiandien, vasario 12, Valstybinės pasienio tarnybos kariškiai kartu su Migracijos tarnybos ir Nacionalinės policijos atstovais pranešė Saakašviliui kompetentingo organo sprendimą dėl jo sugrąžinimo į ankstesnę buvimo šalį. Tačiau, atliekant procedūrą, teisėsaugos organų atstovus užpuolė nežinomi asmenys iš Michailo Saakašvilio aplinkos. Pasieniečiai buvo priversti gintis ir panaudojo jėgą“, – parašė O. Slobodianas feisbuke pirmadienį vakare.

Tuo tarpu M. Saakašvilio advokatas Ruslanas Černoluckis įteikė Kijevo policijos Pečioros rajono valdybai paraišką apie šio politiko pagrobimą, pranešama „Naujųjų jėgų judėjimo“ svetainėje internete.

M. Saakašvilio šalininkai ketina rinktis prie Ukrainos prezidento administracijos pastato.

Unian.net rašo, kad grupė kamufliažiniais drabužiais vilkinčių asmenų įsiveržė į Kijevo restoraną „Suluguni“ ir sulaikė M. Saakašvilį. Keli vaizdo įrašai iš restorano publikuoti socialiniuose tinkluose.

„Suėmė Michailą...“ – parašė D. Sakvarelidzė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį, perleidęs septynių sekundžių vaizdo įrašą iš M. Saakašvilio paskyros.

„Michailą Saakašvilį sulaikė restorane „Suluguni“: trys „busai“ „Volkswagen“, numeriai AA...“ – kiek vėliau pridūrė D. Sakvarelidzė.

Įspėjimas: vaizdo įrašuose skamba necenzūrinė leksika

Aukščiausiosios Rados deputatas ir M. Saakašvilio bendražygis Jurijus Derevianka pareiškė, kad sulaikymą įvykdė Ukrainos specialiosios pajėgos.

„Ką tik išvežė iš restorano“, – sakė jis ir tikino nežinantis, kur išvežtas buvęs Odesos gubernatorius.

Remiantis ukrainiečių žurnalisto Vladimiro Fedorino pateikta informacija, M. Saakašvilį sulaikė asmenys, dėvintys firmines Ukrainos pasienio tarnybos striukes.

Jis baltu furgonu išvežtas nenustatyta kryptimi – taip teigiama šio politiko feisbuko paskyroje.

„Saakašvilį sulaikė žmonės GPSU striukes vilkėję žmonės“, – taip pat feisbuke parašė žurnalo „Forbes Ukraina“ vyriausiasis redaktorius V. Fedorinas, turėdamas omenyje Ukrainos valstybės pasienio tarnybą (GPSU).

Komentaruose jis dar paaiškino, kad M Saakašvilis buvo sulaikytas restorane „Suluguni“ Muziejaus skersgatvyje 10, Kijevo centre. Toje gatvėje yra ir partijos „Michailo Saakašvilio naujųjų jėgų judėjimas“ būstinė.

Vasario 10 d. interviu Gruzijos televizijos kanalui „Rustavi 2“ M. Saakašvilis sakė, kad Ukrainos valdžia nori jį deportuoti į Lenkiją ir šiuo tikslu Ukrainos migracijos tarnyba pasirašė dokumentų paketą.

M. Saakašvilio teigimu, Ukrainos valdžia atsisakė minties dėl jo ekstradicijos į Gruziją. Be to, šio asmens grąžinimas į Gruziją nedomina ir vietinės valdžios.

Ukrainos saugumo tarnyba ir Migracijos tarnyba pareiškė, kad su šiuo įvykiu neturi nieko bendro, rašo gazeta.ru.

Praėjusią savaitę generalinis prokuroras Jurijus Lucenka minėjo kelis M. Saakašvilio bylos sprendimo būdus: vienas jų – deportavimas į Lenkiją, nes iš jos jis nelegaliai atvyko į Ukrainą, kitas – išduoti Tbilisiui, mat Gruzijoje jis kaltinamas piktybiniu savo įgaliojimų viršijimu, kai buvo prezidentas.

Generalinis prokuroras taip pat sakė, kad yra variantų dėl savanoriško M. Saakašvilio sugrįžimo į bet kurią jo pasirinktą šalį, pavyzdžiui, Nyderlandus, kur gyvena jo šeima, arba savanoriškos ar prievartinės deportacijos į kurią nors jo pasirinktą šalį.

Apeliacinis teismas Kijeve sausio pabaigoje nusprendė, kad buvęs Gruzijos prezidentas M. Saakašvilis naktimis privalės likti namuose.

Tokia priemonė Ukrainos prezidento Petro Porošenkos priešininkui galioja nuo 22.00 iki 7.00 val. Be to, M. Saakašviliui uždrausta be prokuratūros ar teismo leidimo išvykti iš Kijevo.

Prokuratūra reikalavo namų arešto M. Saakašviliui visą parą. Politikas ir dešimtys teismo salėje buvusių jo šalininkų teismo sprendimą sutiko šūksniais „Gėda, gėda“. M. Saakašvilis sakė, kad tai ne teismas, o „perkamos bjaurybės“.

Sprendimas reiškia jo politinės veiklos apribojimą, kalbėjo jis. Jam uždrausta vykti į provinciją, rinkti žmones ir rengti demonstracijas. Nepaisant to, M. Saakašvilis žadėjo tęsti savo protestus prieš P. Porošenką, kol šis bus nuverstas. Jis Ukrainos prezidentą, be kita ko, kaltina korupcija.

Prokuratūra savo prašymą praėjusį gruodį argumentavo tuo, kad 49 metų M. Saakašvilis su finansine parama iš Rusijos planuoja pučą Ukrainoje. Šis kaltinimus vadina politiškai motyvuotais. M. Saakašvilis laikinai buvo suimtas. Pirmosios instancijos teismas nurodė jį paleisti ir atmetė prokuratūros prašymą skirti jam namų areštą. Prokuratūra šį sprendimą apskundė.

Gruzija yra išdavusi M. Saakašvilio arešto orderį - jis kaltinamas piktnaudžiavimu valdžia. 2015 metais buvęs prezidentas persikėlė į Ukrainą, kur P. Porošenka paskyrė jį Odesos gubernatoriumi. Tačiau 2016-ųjų gale tarp jų kilo kivirčas. M. Saakašvilis apkaltino vyriausybę Kijeve nepakankamai kovojant su korupcija, atsistatydino iš gubernatoriaus pareigų ir nuo tada vykdo opozicinę veiklą Ukrainoje.