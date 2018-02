„Ieškovas prašo teismo pripažinti neteisėtais atitinkamų DMS, GPSU ir VRM struktūrinių darinių veiksmus 2018 metų vasario 12-ąją, vykdant sprendimą sugrąžinti M. Saakašvilį į ankstesnę buvimo šalį“, - sakoma teismo pranešime. Pranešime pažymima, kad M. Saakašvilis taip pat prašo teismo įpareigoti DMS atšaukti minėtą sprendimą. „Dabar sprendžiamas klausimas dėl administracinės bylos iškėlimo“, - teigiama teismo pranešime. Pirmadienį, vasario 12-ąją, M. Saakašvilis buvo sulaikytas Kijeve ir deportuotas į Lenkiją pagal Ukrainos valstybinės migracijos tarnybos pareiškimą dėl readmisijos, pranešė Lenkijos pasienio tarnyba. Susiję straipsniai: Saakašvilis: ukrainiečiai buvo siaubingi Saakašvilis pavadino Porošenką bailiu „Pasienio tarnyba praneša, kad 2018 metų vasario 12 d. ponas Michailas Saakašvilis buvo priimtas į Lenkijos Respublikos teritoriją. Jo priėmimo pagrindas – pareiškimas dėl readmisijos, kurį pateikė Ukrainos nacionalinė migracijos tarnyba pasienio tarnybos viršininkui“, – sakoma Lenkijos pasienio tarnybos svetainėje. Šioje tarnyboje atkreipė dėmesį, kad M. Saakašvilis yra Europos Sąjungos valstybės pilietės sutuoktinis, todėl „ukrainiečių prašymas buvo patenkintas“. M. Saakašvilis yra Nyderlandų pilietės Sandros Roelofs (Sandros Rulofs), su kuria susipažino 1993 metais Strasbūre, sutuoktinis. Pora augina du sūnus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.