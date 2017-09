Š. Korėjos žiniasklaidos paskelbti „faktai“ apie Kim Jong Uną privers nusijuokti

1. Vairuoti išmoko būdamas trejų

Išskirtiniai Kim Jong Uno gebėjimai išryškėjo dar vaikystėje: vairuoti jis išmoko teturėdamas vos trejetą metų. Toks faktas įrašytas Šiaurės Korėjoje baigtos mokyklos pažymėjime. Tame pačiame dokumente nurodoma, kad būdamas 9-erių būsimas šalies lyderis laimėjo jachtų lenktynes. Įdomu tai, kad tokios žinios yra brukamos į Šiaurės Korėjos moksleivių galvas.

2. Darėsi plastinę operaciją

„Kim Jong Uno asmenį režimas nori matyti kaip didžiojo lyderio Kim Il Sungo įsikūnijimą. Dėl šios priežasties Kim Jong Unui teko sustorėti, šio to išmokti, be to, ryžtis plastinei operacijai. Tokiomis priemonėmis buvo bandyta suteikti dabartiniam lyderiui tokią išvaizdą kaip senelio.

3. Yra seksualiausias vyras pasaulyje

2012 metais Kinijos komunistų partijos internetinis laikraštis kaip tikrą tiesą paskelbė kandžiu stiliumi išsiskiriančiame portale „The Onion“ pasirodžiusią žinią, kad Šiaurės Korėjos diktatorius, pasirodo, yra pats seksualiausias vyras pasaulyje.

4. Negali atsispirti sūriui

2014 metais Kim Jong Uną ištikę negalavimai buvo siejami su nenumaldomu jo potraukiu ementaliui. Šios rūšies sūrį, kaip teigiama, Šiaurės Korėjos lyderis pamėgo studijuodamas Šveicarijoje. Dėl neįtikėtinų suvartojamo sūrio kiekių Kim Jong Unas priaugo nemažai svorio, todėl ir vaikšto šiek tiek šlubuodamas.

5. Yra įkopęs į aukščiausią Šiaurės Korėjos kalną

2015 metų balandį Kim Jong Unas, esą, įkopė į aukščiausią Šiaurės Korėjos viršukalnę – Pektusaną. Anot Pchenjano valstybinio žiniasklaidos kanalo, šį žygdarbį šalies lyderis atliko vilkėdamas kostiumą ir avėdamas prie jo derančius batus. Beveik 2 750 metrų aukščio Pektusano kalnas yra kone dvidešimt kartų aukštesnis už Didžiąją Gizos piramidę.