Per pastarąsias penkias dienas žuvo jau devyni asmenys; tai yra smarkiausias konflikto paaštrėjimas pastaraisiais mėnesiais. Ukrainos kariuomenė pranešė apie du žuvusiuosius ir keturis sužeistuosius per susirėmimą netoli vieno vyriausybės kontroliuojamo kaimo, esančio apie 40 km į šiaurės rytus nuo faktinės separatistų sostinės Donecko. Separatistų atstovai savo ruožtu sakė, kad vienas jų kovotojas žuvo, o dar vienas buvo sužeistas per atsinaujinusius susirėmimus palei frontą. Horlivkoje, pramoniniame mieste, esančiame viename iš dviejų separatistų užimtų regionų, per apšaudymą minosvaidžiais buvo sužeisti keturi civiliai, nurodė separatistų atstovai. Nepaisant nuolatinių pastangų įtvirtinti paliaubas tarp Kijevo vyriausybės pajėgų ir Rusijos remiamų separatistų, visiškai užbaigti kruvinų kovų pramoniniame Ukrainos regione kol kas nepavyksta. Pastarosiomis dienomis situacija vėl pablogėjo: ketvirtadienį žuvo du ukrainiečių kariai, o penktadienį – dar keturi žmonės, tarp jų du civiliai. „Praėjusi savaitė daugeliu atžvilgių buvo blogiausia šiemet“, – pirmadienį sakė Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) specialiosios misijos Ukrainoje atstovai. „Iš viso užfiksavome 7 700 paliaubų pažeidimų“, – nurodė jie. 2014 metais Rytų Ukrainoje įsiplieskęs ir iki šiol tebesitęsiantis ginkluotas konfliktas tarp Kijevo pajėgų ir Maskvos remiamų separatistų jau pareikalavo per 10 tūkst. gyvybių. Tų pačių metų kovą Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, Kijeve per proeuropietišką Maidano revoliuciją nuvertus prorusišką šalies prezidentą Viktorą Janukovyčių. Dėl vienintelio Europoje vykstančio karo smarkiai pašlijo Maskvos ir Vakarų santykiai; dėl saugumo nerimauja ir kitos Rusijos kaimynės. Ukraina ir jos sąjungininkės vakaruose kaltina Rusiją, kad ši siunčia karius ir ginklus separatistams, siekdama pakurstyti konfliktą. Maskva atmeta šiuos kaltinimus, nors nenuginčijami įrodymai liudija, jog ji dalyvauja konflikte, be to, Rusija atvirai reiškia politinį palaikymą separatistams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.