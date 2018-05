Ukrainos gynybos ministerija nurodė, kad vienas karys žuvo per kovą vėlyvą šeštadienį. Šalies saugumo tarnyba (SBU) sekmadienį patvirtino, kad dar du kariai žuvo per apšaudymą Luhansko regione. „Be to, keturi mūsų kariai patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų“, – sakė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Dmytro Huculiakas. Nepaisant nuolatinių pastangų įtvirtinti paliaubas tarp Kijevo vyriausybės pajėgų ir Rusijos remiamų separatistų, visiškai užbaigti kruvinų kovų pramoniniame Ukrainos regione kol kas nepavyksta. Susiję straipsniai: Ukraina išbandė naujus ginklus: pagaliau ši diena atėjo Rusų politikas: Krymo tiltą teks nugriauti Pastarosiomis savaitėmis situacija vėl pablogėjo: praėjusią savaitę žuvo du ukrainiečių kariai ir keturi civiliai, tarp jų 13-metis vaikinas. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) specialiosios misijos Ukrainoje vadovo pirmasis pavaduotojas Alexander'as Hugas praėjusią savaitę paliko konflikto zoną, nes regione „rimtai pablogėjo saugumo padėtis“, sakė organizacija. 2014 metais Rytų Ukrainoje įsiplieskęs ir iki šiol tebesitęsiantis ginkluotas konfliktas tarp Kijevo pajėgų ir Maskvos remiamų separatistų jau pareikalavo per 10 tūkst. gyvybių. Tų pačių metų kovą Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, Kijeve per proeuropietišką Maidano revoliuciją nuvertus prorusišką šalies prezidentą Viktorą Janukovyčių. Dėl vienintelio Europoje vykstančio karo smarkiai pašlijo Maskvos ir Vakarų santykiai; dėl saugumo nerimauja ir kitos Rusijos kaimynės. Ukraina ir jos sąjungininkės vakaruose kaltina Rusiją, kad ši siunčia karius ir ginklus separatistams, siekdama pakurstyti konfliktą. Maskva atmeta šiuos kaltinimus, nors nenuginčijami įrodymai liudija, jog ji dalyvauja konflikte, be to, Rusija atvirai reiškia politinį palaikymą separatistams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.