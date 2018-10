Per pastarąsias 24 valandas du kariai žuvo per artilerijos apšaudymą, o dar du – sprogus minai, sakoma ministerijos pranešime. Kijevo pajėgos Maskvos remiamus separatistus apkaltino panaudojus taikos susitarimais draudžiamus ginklus ir jų pozicijas apšaudžius beveik 30 kartų. Separatistai savo ruožtu apkaltino Ukrainos armiją daugiau kaip 22 kartus pažeidus paliaubas. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO) pranešė, kad trečiadienį jos stebėtojai užfiksavo didelį, palyginti su ankstesne diena, ugnies nutraukimo pažeidimų suintensyvėjimą Donecko regione, įskaitant 520 sprogimų. ESBO specialioji stebėjimo misija Ukrainoje taip pat sakė pastebėjusi naujai padėtų minų abiejose kontaktinės linijos pusėse. Anksti trečiadienį patruliai, stebėję saugumo situaciją Donecko vandens filtravimo stoties rajone, išgirdo 10-50 m virš galvų praskriejusias dvi kulkas, nurodė misija. Patruliai negalėjo nustatyti ugnies krypties ir išvyko. Ukrainos konfliktas, kilęs po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos, nuo 2014 metų balandžio jau nusinešė daugiau kaip 10 tūkst. gyvybių. Virtinė paliaubų susitarimų padėjo sumažinti kovas, bet pavieniai susirėmimai tęsiasi, be to, kariškiai ir civiliai nuolat susiduria su sausumos minų grėsme. Ukraina ir jos sąjungininkai Vakaruose kaltino Rusiją siunčiant į Rytų Ukrainą karius bei ginklus. Maskva, nepaisydama svarbių įrodymų, tai neigia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.