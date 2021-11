Ukrainos kariuomenė su prorusiškais separatistais rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose kariauja nuo 2014 metų, kai Maskva aneksavo Krymo pusiasalį.

Ukrainos kariuomenė pranešė, kad per praėjusią parą separatistų kovotojai, panaudodami pabūklus ir granatsvaidžius, surengė aštuonias atakas prieš vyriausybės pajėgas

„Per karo veiksmus vienas karys patyrė sužalojimų, nesuderinamų su gyvybe, o dar du buvo sužeisti“, – sakoma Ukrainos kariuomenės pranešime.

Ukraina praėjusią savaitę iš pradžių paneigė pranešimus apie Rusijos karinių pajėgų telkimą prie jos rytinių sienų, o vėliau pasiskundė, kad Rusija po karinių pratybų paliko dešimtis tūkstančių karių netoli jos sienų, siekdama spausti kaimyninę šalį.

Pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų, kur matyti kariuomenės traukiniai ir sunkvežimių kolonos, vežančios tankus ir raketas Rusijos pietvakarinėje dalyje netoli Ukrainos.

Pentagono atstovas Johnas Kirby praėjusį pirmadienį žurnalistams sakė, kad JAV stebi padėtį, o laikraštis „The Washington Post“ citavo susirūpinimą reiškusius amerikiečių pareigūnus.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas antradienį atmetė pranešimus apie galimą pajėgų telkimą, sakydamas, kad nereikia „švaistyti laiko žemos kokybės“ teiginiams.

Metų pradžioje regione suintensyvėjus smurtui, Rusija pavasarį buvo sutelkusi apie 100 tūkst. karių prie Ukrainos sienų ir Kryme, sukeldama susirūpinimą dėl galimo ilgamečio konflikto paaštrėjimo.

Netrukus Maskva paskelbė pradėjusi atitraukti karius, bet Ukraina ir jos sąjungininkės Jungtinės Valstijos sakė, kad atitraukimas yra tik dalinis.

Per jau daugiau nei 13 tūkst. gyvybių pareikalavusį konfliktą nuo šių metų pradžios žuvo apie 60 Ukrainos karių. Palyginimui, per visus 2020-uosius gyvybės neteko 50 Kijevui ištikimų pajėgų narių. Tuo metu separatistai teigia, kad žuvo per 40 jų kovotojų.

Kijevas ir jo sąjungininkai Vakaruose kaltina Rusiją siunčiant karius ir ginklus separatistams palaikyti. Maskva tokius kaltinimus atmeta.