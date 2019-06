Antradienį per apšaudymus žuvo du kariškiai, o dar trys buvo sužeisti, sakoma pranešime.

Šie du kariai žuvo ir dar vienas buvo sužeistas, kai separatistų paleista valdomoji prieštankinė raketa pataikė į maisto produktus gabenusį sunkvežimį.

Be to, trečiadienį per apšaudymus žuvo dar vienas karys.