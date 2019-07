„Liepos 19 dieną atlikdami inžinerinius darbus blindažui įrengti nuo priešo snaiperių ugnies žuvo du kariai, priklausę Karaliaus Danieliaus atskirosios mechanizuotosios brigados vienam iš dalinių“, – sakoma per „Facebook“ penktadienį vakare paskelbtoje ukrainiečių Jungtinių pajėgų operacijos (JPO) žinutėje.

JPO pridūrė, kad vienas pašautas karys buvo evakuotas iš incidento vietos į artimiausią rajoninę ligoninę, bet nuo patirtų sužalojimų mirė.

Kitas karys, mėginęs neštuvais išnešti pašautą karį iš pavojingos vietos, irgi buvo nušautas snaiperio, nurodoma pranešime.

Be to, vyriausybė pranešė, kad anksčiau penktadienį Donecko srities Krasnohorivkos miestelyje per separatistų apšaudymą žuvo vienas civilis gyventojas.

„Prie daugiaaukščio Čaikovskio gatvėje sprogus granatai OG-9 buvo sužeistas 60-metis vyras. Kai pataikė granata, vyras buvo darže netoli savo namo, – sakoma JPO štabo „Facebook“ pranešime. – Sužeistasis buvo nedelsiant išvežtas į ligoninę Kurachivkos mieste. Deja, nuo patirtų daugybinių skeveldrinių sužalojimų vyras mirė.“

Kaip rašoma pranešime spaudai, didelę dalį Donecko srities kontroliuojantys separatistai savo ruožtu pareiškė, kad padėtis Donbase prie konflikto skiriamosios linijos yra labai įtempta ir apkaltino Ukrainos kariuomenę apšaudymais iš minosvaidžių, granatsvaidžių ir šaulių ginklų.

Trečiadienį Kijevo vyriausybės ir separatistų atstovai susitarė dėl naujų neterminuotų paliaubų turinčių įsigalioti sekmadienio vidurnaktį, tačiau ankstesni panašūs susitarimai būdavo reguliariai pažeidinėjami.

Sekmadienį Ukrainoje vyks parlamento rinkimai, per kuriuos pergalė prognozuojama naujojo prezidento Volodymyro Zelenskio partijai.