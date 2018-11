12 Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) kovotojų žuvo sprogus automobiliui ir per susirėmimus su džihadistais tarp Bachros ir Hadžino rytinėje Deir az Zoro provincijoje, nurodė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

