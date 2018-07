Valstybinė naujienų agentūra SANA informavo, kad praėjusią naktį per JAV vadovaujamos koalicijos surengtą aviacijos smūgį žuvo 30 žmonių ir dar dešimtys buvo sužeisti. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) pranešė, kad smūgis buvo suduotas ledų gamyklai Baguzo gyvenvietėje netoli sienos su Iraku. Jos duomenimis, žuvo mažiausiai 28 civiliai. IS tebekontroliuoja nedideles teritorijas Sirijos rytuose.

