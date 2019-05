Rytų Pakistane per sprogdinimą prie sufijų šventovės žuvo mažiausiai 5 žmonės

Išpuolis įvykdytas šaliai laikantis musulmonų šventojo Ramadano mėnesio pasninkų.

Policija sakė vis dar tirianti, kas sukėlė sprogimą prie moterims skirtų įėjimo į XI amžiaus Data Darbaro šventovę vartų.

Ant šaligatvių prie vienos didžiausių sufijų šventovių Pietų Azijoje mėtėsi automobilių dalys, o gelbėtojai skubėjo į sprogimo vietą. Rajone buvo dislokuotos papildomos saugumo pajėgos.

Data Darbaro šventovėje vyksta spalvingi sufijų festivaliai, ji yra svarbiausias traukos centras daugybei šalies musulmonų sektų. 2010 metais per mirtininkų ataką čia žuvo daugiau kaip 40 žmonių.

Po 2010-ųjų išpuolio šventovės rajone buvo vis labiau stiprinamas saugumas, lankytojai turėdavo praeiti kelis patikrinimus, kol galėdavo patekti į kompleksą.

Sufizmo – mistinės islamo srovės – sekėjai dažnai tampa islamistų kovotojų, tarp jų „Islamo valstybės“ Pakistane, atakų takiniais. Islamistai sufijų šventovių lankymą ir kai kurias apeigas prie musulmonų šventųjų kapų laiko erezija.

Policijos aukšto rango pareigūnas Muhammadas Ashfaqas spaudos konferencijoje sakė, kad trečiadienio išpuolio taikinys buvo šventovės saugumo personalas, bet pabrėžė, kad sprogimo priežastys vis dar tiriamos.

Žuvo trys policininkai, apsaugininkas ir civilis, sakė M. Ashfaqas. Provincijos sveikatos apsaugos ministrė Yasmin Rashid patvirtino žuvusiųjų skaičių.

Sprogimas galėjo būti mirtininko ataka prieš saugumo transporto priemonę, pridūrė vietos policijos pareigūnas Muhammadas Kashifas.

Pakistano valdžios kritikai seniai kalba, kad kariškių ir vyriausybės taikomos griežtos priemonės nenaikina pagrindinių ekstremizmo priežasčių šalyje, kur griežtos linijos besilaikančios musulmonų grupės dažnai taikosi į religines mažumas.

Data Darbaro komplekse yra šventojo Ali bin Uthmano al Hujwiri, žmonių vadinamo Data Ganju Bakhshu, šventovė. Šis iš Afganistano kilęs šeichas buvo vienas populiariausių sufijų pamokslininkų regione.

Kiekvieną pavasarį paminėti jo mirties metinių į šventovę Lahore atvyksta dešimtys tūkstančių maldininkų, be to, kartą per savaitę šventovėje daug žmonių susirenka pasiklausyti kavalio – tradicinės islamo religinės muzikos.