Rytų Kabule mirtininkui susprogdinus automobilį žuvo mažiausiai keturi žmonės

Pasak vieno pareigūno, taikytasi į užsienio karių vilkstinę.

Sprogimas driokstelėjo apie 8 val. 40 min. vietos (7 val. 40 min. Lietuvos) laiku, kai sprogmenų prikrautas automobilis rėžėsi į karių vilkstinę, informavo Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nasratas Rahimi.

„Deja, per ataką žuvo keturi mūsų tautiečiai, o dar trys buvo sužeisti – jie buvo praeiviai“, – pridūrė jis.

„Tai yra preliminari informacija, ir skaičiai veikiausiai keisis“, – pabrėžė pareigūnas.

Ataka surengta rytiniame Jakatoto rajone, kur JAV ir NATO pajėgos prižiūri kelis centrus, taip pat jame veikia Afganistano nacionalinio saugumo pajėgų kompleksų.

JAV vadovaujamos NATO misijos Afganistane „Resolute Support“ (Tvirta parama) atstovas sakė, kad per sprogimą nesunkiai sužaloti keturi amerikiečių kariai.

Amerikiečių pajėgos Kabule paprastai naudojasi aukštais, šarvuotais automobiliais, gerai apsaugančiais nuo bombų, tačiau MRAP vadinamos transporto priemonės yra itin pastebimas taikinys.

Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas patvirtino, kad už šią ataką atsakingi talibai. Jo teigimu, žuvo „10 invazinių pajėgų pareigūnų ir karių“. Talibanas dažnai skelbia didesnį aukų skaičių po savo atakų.

Ketvirtadienį per mirtininko išpuolį prie Kabulo karo akademijos, esančios tame pačiame rajone, bet kelių kilometrų atstumu nuo penktadienio sprogimo vietos, žuvo mažiausiai šeši žmonės, o dar šeši buvo sužeisti.

Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį nurodė, kad vienas karys pastebėjo kažkokį įtartiną asmenį ir prie jo priėjo, o užpuolikas iš džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) tada detonavo savo sprogmenis šalia akademijos. Manoma, kad šio kario poelgis padėjo išvengti daugiau aukų.

Be to, anksčiau šią savaitę Maskvoje vyko Talibano ir Afganistano opozicijos atstovų derybos, tačiau jokių konkrečių rezultatų per jas pasiekti nepavyko.

Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani siūlė visoje šalyje skelbti paliaubas prasidėjus šventajam Ramadano mėnesiui, bet Talibanas šį pasiūlymą atmetė, ir šalyje toliau tęsiasi smurtas.