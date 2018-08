Ryšį su Šveicarijoje pagamintu lėktuvu „Pilatus“ skrydžių valdymo centras prarado, kai orlaivis buvo išskridęs į atokią Papua provinciją, o jo skrydis turėjo trukti maždaug 40 minučių. „Okatemo kaimo gyventojai pranešė girdėję lėktuvo variklio riaumojimą, o po to nugriaudėjo didelis sprogimas“, – agentūrai AFP pareiškė Bintango regencijos policijos vadas Michaelas Mumbunanas. Jau išsiųstos paieškos ir gelbėjimo komandos, tačiau įtariamą nelaimės vietą pareigūnai pėsčiomis galės pasiekti tik po dviejų trijų valandų, pridūrė jis. Lėktuvu skrido septyni keleiviai, įskaitant vieną vaiką, ir du įgulos nariai. Lėktuvas priklausė „Dimonim Air“ – privačiai įmonei, siūlančiai užsakomuosius skrydžius Papua provincijoje ir jos apylinkėse. Tam, kad užtikrintų susisiekimą tarp tūkstančių savo salų, Indonezija itin kliaujasi oro transportu, tačiau aviacijos saugos lygis šalyje yra prastas. Pastaraisiais metais šalį sukrėtė kelios mirtinos orlaivių avarijos.











