Vienos Tbilisio mokyklos moksleivius vežusi transporto priemonė į avariją pateko ties Gombosio kalnų perėja Kachetijos regione. Kaip nurodoma naujausiuose žiniasklaidos pranešimuose, per incidentą žuvo vienas vaikas ir trys suaugę moksleivių palydovai. Pažymima, kad dar apie 10 mikroautobuso keleivių patyrė įvairių traumų. Greitosios pagalbos brigados nuvežė sužeistuosius į artimiausias ligonines.

