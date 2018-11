Provincijos gubernatoriaus atstovas spaudai Arifas Noori nurodė, kad žuvo septyni kariai ir šeši policijos pareigūnai. Jis pridūrė, kad per bendro armijos ir policijos kontrolės posto Chogjanio rajone puolimą dar keturi kariai buvo sužeisti. Pasak A. Noori, per tris valandas trukusį mūšį su afganų pajėgomis buvo nukauti šeši kovotojai, o dar dešimt talibų buvo sužeisti. Talibano atstovas spaudai Zabihullah Mujahidas išplatino žiniasklaidai pareiškimą, kuriame judėjimas prisiima atsakomybę už pirmadienio ataką Gazni provincijoje. A. Noori sakė, kad šis postas prieš dvi dienas buvo įrengtas strategiškai svarbiame rajone siekiant atkirsti talibų aprūpinimo maršrutą. Per ataką postas buvo visiškai sunaikintas.

