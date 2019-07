Pasak žiniasklaidos, per sutuoktuvių ceremoniją detonavo sprogstamasis užtaisas.

Kaip pranešė leidinys „Subhe Kabul Daily“, bombą susprogdino 13 metų mirtininkas.

Policijos pareigūno Fayzo Mohammado Babarkhilo teigimu, incidentas įvyko vyriausybei lojalių kovotojų pajėgų vado Maliko Tooro organizuotose vestuvėse.

Pasak pareigūnų, sprogdintojo taikinys veikiausiai buvo pats M. Tooras. Jis per sprogdinimą žuvo.

„Šį rytą 8 val. (vietos, 6 val. 30 min. Lietuvos laiku) mirtininkas sprogdintojas susisprogdino vestuvių ceremonijoje“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Nangarharo gubernatoriaus atstovas Attaullah Khogyani.

„Penki žmonės žuvo, daugiau kaip 40 sužeisti“, – pridūrė jis.

Nangarharo regioninės ligoninės atstovas Zahiras Adilas AFP informavo, kad į gydymo įstaigą buvo pristatyti dviejų žuvusiųjų palaikai ir 11 sužeistųjų.

Už išpuolį atsakomybės kol kas neprisiėmė jokia grupuotė, tačiau rytų Afganistane aktyviai veikia Talibanas ir džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) padalinys. Be to, Nangarharo provincijoje IS turi būstinę.

Talibanas, pažadėjęs stengtis sumažinti civilių aukų skaičių, paneigė esantis atsakingas už šį sprogdinimą.