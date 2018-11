Per incidentą netoli provincijos sostinės Gazni detonavus savadarbiam sprogstamajam įtaisui dar trys kariai buvo sužeisti. Be to, buvo sužeistas vienas amerikietis kontraktininkas.

Žuvusių amerikiečių vardai nebuvo atskleisti, nes dar nėra informuotos jų šeimos.

JAV pajėgų atstovas leitenantas Ubonas Mendie sakė, kad sužeisti kariai ir kontraktininkas buvo evakuoti, jiems teikiama medicinos pagalba.

Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už šią ataką.

Tačiau Gazni itin aktyviai veikia Talibanas, kurio kovotojai rugpjūtį mėgino užimti šios provincijos sostinę. Gazni buvo vienintelė provincija, kurioje spalį nevyko parlamento rinkimai.