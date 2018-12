Posėdis turėtų prasidėti 15 valandą. Posėdis sušauktas Rygos miesto tarybos opozicijos iniciatyva. Atitinkamą dokumentą pasirašė visų opozicinių partijų atstovai. Nacionalinio aljanso frakcijos vadovas Nauris Puntulis kiek anksčiau BNS sakė, kad opozicija dar praėjusią savaitę surinko parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo meru. Tačiau, anot jo, dokumentas nebuvo pateiktas, nes pats meras paprašė, kad būtų surengtas toks balsavimas. „Padėtis pasikeitė ir N. Ušakovas turėtų pasekti vicemero Andrio Ameriko pavyzdžiu ir atsistatydinti, nes turi (Latvijos sostinės) viešojo transporto įmonės „Rigas satiksme“ akcijų ir turi prisiimti politinę atsakomybę. Jei N. Ušakovas tokiam žingsniui nepasirengęs, turėtume inicijuoti jo atleidimą“, – kalbėjo N. Puntulis. Partijos „Garbė tarnauti Rygai“ (GKR) narys A. Amerikas kiek anksčiau paskelbė, kad priėmė sprendimą atsistatydinti iš vicemero posto. Jis sakė, kad dėl vykstančio tyrimo iškilo grėsmė jo, GKR ir Rygos miesto tarybos reputacijai. Pasak A. Ameriko, kiekvieno politiko gyvenime ateina metas, kai svarbiausias dalykas pasidaro reputacija. Pirmadienio popietę Latvijos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministras Kasparas Gerhardas iš Nacionalinio aljanso pateikė vyriausybei įstatymo projektą dėl Rygos miesto tarybos paleidimo. Ministerija pranešė nustačiusi daugybę Rygos miesto tarybos nuo 2017 metų padarytų pažeidimų ir priėjo prie išvados, kad jie buvo sisteminiai.

