Vietos radijui „Baltcom“ antradienį apie tai pranešė pats žurnalistas, nurodęs, kad jis bus deportuotas iš Latvijos. A. Kurlajevas į Rygą atvyko sausio 1 dieną ir apsistojo viešbutyje. Jis buvo sulaikytas prekybos centre. Pasak žurnalisto, jam buvo pasakyta, kad „jam iki gyvenimo galo uždrausta atvykti į Latviją“. „Jie pasakė, kad atitinkamas Vidaus reikalų ministerijos draudimas galioja nuo 2015 metų“, – sakė A. Kurlajevas. „Man parodė kažkokius popierius, kuriuose rašoma, kad nuo 2015 metų balandžio esu nepageidaujamas asmuo. Jie taip pat kažką kalbėjo apie grėsmes valstybei“. Pasak A. Kurlajevo, jis laikomas policijos nuovadoje ir vėliau tikriausiai bus išsiųstas iš šalies. Susiję straipsniai: Iš Rygos grįžta donorinius organus į Lietuvą skraidinantis sraigtasparnis Rusijos žurnalistas socialiniuose tinkluose parašė, kad buvo įtrauktas į Latvijoje nepageidaujamų asmenų sąrašą po to, kai 2015 metais sukūrė tam tikrą filmą. Vis dėlto po to jis ne kartą lankėsi Latvijoje ir nebuvo išsiųstas iš šalies. „TV Centr“ išplatino pareiškimą, kuriame rašoma, kad televizijos reporterio deportavimas aiškiai parodė Latvijos valdžios požiūrį į Rusijos žiniasklaidos atstovus ir jos nepagarbą žodžio laisvei.











