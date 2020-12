„Rusui niekas nebaisu!“: Sankt Peterburgo arenose – tūkstančiai žmonių

Kaip teigia organizatoriai, bilietai buvo pardavinėjami paisant su koronavirusu susijusių ribojimų, skelbia currenttime.tv.

Iš 26 tūkst. 338 per parą Rusijoje patvirtintų naujų koronavisuro atvejų beveik keturi tūkstančiai iš minėtojo koncertų miesto Sankt Peterburgo (3691). Čia nuo pat pandemijos pradžios tokių griežtesnių ribojimų, kaip kad, pavyzdžiui, Maskvoje, nebuvo.

Ir kol sostinėje baruose galima atsiskaityti tik QR kodais, o teatruose parduoda ne daugiau ketvirtadalį bilietų, Sankt Peterburge nugriaudėjo net du didžiuliai koncertai.

Oficialiai prie įėjimo į sales su koronavirusu susijusių ribojimų tarsi buvo paisoma: tikrino, ar žmonės su apsauginėmis veido kaukėmis ir pirštinėmis, davė dezinfekcinio skysčio. Bet mėgėjiškuose įrašuose, darytuose parteryje, matomas vaizdas tikrai neprimena koncertų, kur buvo paisoma reikalavimų.

Naujiena apie Bastos koncertą pandemijos metu sukėlė nemenką rezonansą žiniasklaidoje, žinia žaibiškai apskriejo internetą. Bet kitą dieną norinčiųjų gyvai pasiklausyti mylimų atlikėjų nė trupučio nesumažėjo.

Tie, kurie atėjo į Bi-2 koncertą, manė, kad ėmėsi pakankamų saugumo priemonių, štai ką jie papasakojo currenttime.tv žurnalistams.

Marija: „Rusui niekas nebaisu! Ėmiausi priemonių: užsidėsiu kaukę, pirštines apsimausiu, nuoširdžiai ėmiausi!“.

Rinatas: „Vakar buvau Bastos koncerte, viskas nuostabu, paisoma ribojimų. Todėl viskas tiesiog puiku“.

Tatjana: „Atėjome puikios nuotaikos! Pagaliau! Tiek ilgai sėdėjome užsidarę namuose, mes įstatymus gerbiantys piliečiai, nešiojame kaukes. Pusė persirgo, o mes tikimės, kad piliečiai atsakingi, ir mes atsakingi. Visai nebaisu!“.

Remiantis oficialiais duomenimis, šiuo metu Sankt Peterburge fiksuojami didžiausi sergamumo rodikliai nuo pat pandemijos pradžios. Septynias dienas iš eilės per parą nustatoma daugiau nei po tris tūkstančius naujų atvejų.

29-osios Maskvos ligoninės kardioreanimacijos skyriaus vedėjas Aleksejus Erlichas mano, kad tokie renginiai, kaip minėtieji koncertai, rizikingai didina užkrato plitimo riziką.

„Infekcija pirmiausia plinta oro lašeliniu keliu, taip pat kontaktiniu būdu per burną, nosį ir akis. Dėl šios priežasties būtina apsauginę kaukę dėvėti taip, kad ji dengtų ir nosį, ir burną. Tas paveikslėlis su nusmauktomis trumpikėmis, kuris plinta internete, labai aiškiai parodo, kad nešioti apsauginę kaukę, nusmauktą iki smakro arba dengiančią tik burną, absoliučiai beprasmiška. Tai taip pat kvaila kaip ir jos nedėvėti visai“, – teigia gydytojas.

Basta ir Bi-2 – pirmieji atlikėjai, koronaviruso metu išdrįsę Sankt Peterburge surengti pasirodymų. Taip pat nemenką rezonansą socialiniuose tinkluose sukėlė ir koncertas, kurį „Oktiabrkij“ surengė Didžiosios Ochtos vietos valdžia.

Konkrečiai buvo kviečiami pagyvenę žmonės – asmenys, esantys didžiausioje rizikos grupėje. Koncertas vadinosi „Visam likusiam gyvenimui“.

Miesto švenčių projektai, remiantis valstybinių pirkimų svetainės duomenims, šiuo metu įšaldyti.

Didelių naujametinių švenčių Sankt Peterburgas rekomenduoja nerengti. Kaip nurodoma toje pačioje svetainėje, miesto valdžia visų švenčių atsisakyti neketina, jau organizuojami konkursai 2021 metams.

Rusijoje per pastarąją parą nustatyta 26,4 tūkst. naujų koronavirusinės infekcijos atvejų ir užfiksuotas didžiausias nuo pandemijos pradžios mirštamumas, per vieną dieną mirus 569 žmonėms, rodo antradienį paskelbti šalies kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Štabas nurodė, kad nuo pirmadienio šalyje buvo nustatyti 26 402 COVID-19 atvejai ir kad sergamumas trečią dieną iš eilės viršija 26 tūkst. atvejų per parą. Kelias ankstesnes dienas per parą būdavo fiksuojama daugiau kaip 27 tūkst. užsikrėtimo atvejų.

Be to, Rusijoje trečią savaitę stebimas didėjantis koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirštamumas. Prieš savaitę per parą užregistruotų COVID-19 pacientų mirčių skaičius pirmąsyk viršijo 500.

Vis dėlto didėja ir per parą išrašomų pasveikusių pacientų skaičiai. Antradienį buvo paskelbta apie 24 763 ligoninėse gydytus ir išrašytus COVID-19 pacientu – beveik 5 tūkst. daugiau negu ankstesnę dieną. Iki šiol didžiausias išrašytų pacientų skaičius buvo paskelbtas praeitą šeštadienį, kai iš gydymo įstaigų išėjo 27,3 tūkst. COVID-19 persirgusių pacientų.

Didžiausias sergamumas tebestebimas Maskvoje: per pastarąją parą sostinėje buvo patvirtinti 6 524 naujų užsikrėtimo atvejų ir mirė 76 pacientai.

Iki šiol Rusijoje testai patvirtinti 2 322 056 COVID-19 atvejai, 40 464 užsikrėtusieji mirė, 1 803 467 buvo išrašyti iš gydymo įstaigų.

Šiuo metu šalyje žinom 478 125 aktyvūs koronavirusinės infekcijos atvejai.