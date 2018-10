Kadangi oficialios versijos nėra, socialinėje žiniasklaidoje spėliojama, kas paskatino 18-metį studentą Vladislavą Rosliakovą šaudyti į bendramokslius. Žiniasklaida paskelbė detalių apie žudiką, kuris, pasak pareigūnų, po trečiadienio šaudynių nusižudė. Kaip rašė Rusijos dienraštis „Kommersant“, V. Rosliakovas „augo gan skurdžioje šeimoje“ su neįgaliu tėvu. Teigiama, kad jo motina yra Jehovos liudytoja – ši krikščioniška organizacija Rusijoje laikoma ekstremistine ir yra uždrausta. Rusijos televizija pranešė, kad V. Rosliakovo motina dirba sanitare vienoje iš ligoninių, kurioje gydomi sužeistieji. Kelios žiniasklaidos priemonės išpuolį Kerčės politechnikume lygino su 1999 metų šaudynėmis JAV Kolumbaino vidurinėje, kur žuvo 13 žmonių. Pranešimuose sakoma, kad internete išplatintose Kerčės žudiko nuotraukose matyti, kad jis vilki marškinėlius, panašius į vieno iš Kolumbaino žudikų Erico Harriso marškinėlius. Užpuolikas „ėjo iš klasės į klasę ir tarsi patyręs specialiųjų pajėgų kovotojas, pirmiausia metė savadarbę granatą, o paskui šaudė žmones“, rašė „Kommersant“. Laikraštis šaudynes vadina „beprecedenčiu nusikaltimu Rusijoje“, kurioje ginklų kontrolė yra labai griežta. Rusijos sveikatos apsaugos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad ligoninėje mirus vienai sužeistai studentei žuvo 20 žmonių. Dar daugiau kaip 40 žmonių buvo sužeisti. Rusijos 2014 metais aneksuoto Krymo lyderis Sergejus Aksionovas vėlai trečiadienį sakė, kad 12 sužeistųjų būklė yra itin sunki. Beprecedentis nusikaltimas Naujienų agentūros AFP žurnalistai Kerčėje matė Rusijos nacionalinės gvardijos, armijos ir policijos aptvertą technikumą. Vietos gyventojai ketvirtadienį ryte prie jo nešė gėles, žvakes ir žaislus. „Mes visi praradome artimų žmonių, Kerčės vaikų. Dabar mums reikia žinoti tiesą“, – AFP sakė miesto gyventojas Sergejus Ivanovas. S. Aksionovas trečiadienį vakare žurnalistams ir aukų giminaičiams sakė matęs žudiko lavoną. Pasak jo, žudikas „nėra krymietis, net ne žmogus“. Nurodęs, kad V. Rosliakovas veikė vienas, S. Aksionovas sakė: „Kas paskatino šį nežmogų tai padaryti, aš nežinau.“ Jis pridūrė, kad ketvirto kurso studentas nekėlė įtarimų, dėstytojai jį vadino „taikiu“ vaikinu. Tačiau S. Aksionovas patvirtino ankstesnius pranešimus, kad V. Rosliakovas legaliai gavo licenciją laikyti ginklą, ir pažadėjo skaidrų tyrimą „be paslapčių“. Kaip pranešė naujienų agentūra „RIA Novosti“, saugumo pajėgos po šaudynių atliko kratą V. Rosliakovo šeimos namuose. Saugumo klausimai Liudininkai trečiadienį AFP sakė girdėję šūvius ir „garsų sprogimą“ ir matę „šrapnelio ir kulkų“ sužeistų žmonių. V. Rosliakovo kūnas buvo aptiktas politechnikumo bibliotekoje, sakė pareigūnai. „Ši ataka kelia klausimų dėl valstybės pajėgumo užtikrinti saugumą Kryme, naujame regione“ Rusijai, ketvirtadienį rašė dienraštis „Vedomosti“. „Niekas negali garantuoti, kad tai vėl neįvyks“, – rašė prokremliškas laikraštis „Izvestija“. Jis pažymėjo, kad „vis dar nėra kokybiškų psichologų paslaugų Rusijos mokyklose ar paramos šeimoms centrų sistemos“. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris išpuolio metu buvo Juodosios jūros kurorte Sočyje, šaudynes pavadino „tragišku įvykiu“. Pastaruoju metu Rusijoje mirgėjo antraštės apie nepatenkintų paauglių atakas mokyklose ir koledžuose. Sausio mėnesį Sibire vienas kirviu ginkluotas moksleivis puolė mokytoją ir bendramokslius, be to, bandė padegti mokyklos pastatą. Balandžio mėnesį Uralo kalnuose moksleivis peiliu subadė mokytoją ir kitų moksleivių, o tada padegė klasę.

