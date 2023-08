Rusų turistai kaip reta „pasižymėjo“ Turkijos viešbutyje

Kaip praneša žiniasklaida, maisto prisivogusius rusus pričiupo viešbučio darbuotojai.

Internete išplitusiuose kadruose matyti, kaip viešbučio darbuotojai konfiskuoja viską, ką viešnagės metu į savo kambarį atsinešė rusai.

Kai jų planas žlugo, viena rusė pradėjo teisintis ir prašyti darbuotojų, kad paliktų maistą, neva jie tiesiog norėjo pavalgyti traukinyje.

„Mergaitės, juk pavalgyti norėjome. Lauktuvėms parvežti. Kad būtų ką užkąsti važiuojant traukiniu namo“, – sakė ji.

Sprendžiant iš filmuotos medžiagos, poilsiautojai kaskart apsilankę restorane iš jo tempė į nedidelius pakelius supakuotą sviestą, arbatos pakelius, saldumynus, gazuotų gėrimų, skirtų vartoti vietoje, skardines. Taip pat buvo rasta didelių džiovintų vaisių pakuočių ir kitų vaisių, siūlomų turistams pusryčiams, pietums ir vakarienei.

Iš viso rusai savo viešbučio kambaryje prikaupė 35 kilogramus įvairių maisto produktų, kuriuos norėjo išsivežti iš viešbučio.

WTF - Hotel staff in Antalya, Turkey expelled Russian tourists who took food out of the canteen on a daily basis during their stay - a few days after detection, the tourists had already managed to take 35 kg of food 😂#Russia #RussiaIsCollapsing #turkey #ukraine #antalya #wtf pic.twitter.com/4me81XVrQk