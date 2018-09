Kaip socialiniame tinkle „Twitter“ parašė A. Navalno bendražygis Leonidas Volkovas, opozicionieriui keliama dar viena administracinė byla dėl vienos protesto akcijos taisyklių pažeidimų. Pasak L. Volkovo, naujoji byla siejama su rugsėjo 9-ąją surengtais mitingais, nors jų metu A. Navalnas jau buvo įkalintas už kitos ankstesnės akcijos surengimą Maskvoje nesilaikant taisyklių. Jis pažymėjo, kad šį kartą A. Navalnui gresia ir baudžiamoji byla. A. Volkovo teigimu, opozicijos lyderis buvo suimtas išeidamas iš areštinės. „Atidarė duris ir iškart palydėjo į autobusą“, – nurodė jis. "Aleksejus Navalnas buvo suimtas prie sulaikymo centro", – "Twitter" parašė jo atstovė Kira Jarmyš ir pridūrė, kad politikas buvo nuvežtas į vieną policijos nuovadą Maskvos centre. Anot K. Jarmyš, A. Navalnas kaltinamas dar vieną su demonstracijų organizavimu susijusio įstatymo pažeidimu ir gali būti pasiųstas už grotų dar 20 dienoms. Politiko atstovė pridūrė, kad jis stos prieš teismą vėliau pirmadienį. A. Navalnas mėnesį išbuvo kalėjime už tai, kad šių metų pradžioje surengė protesto akciją sostinėje, pažeisdamas griežtus Rusijos įstatymus, draudžiančius organizuoti bet kokį viešą renginį be merijos leidimo. Pats opozicionierius teigia, kad valdžia pasiuntė jį į kalėjimą, kad jis negalėtų rugsėjo 9-ąją – kai šalyje vyko regioniniai rinkimai – surengti mitingą prieš vyriausybės planus didinti pensinį amžių. Panašiose akcijose visoje Rusijoje dalyvavo tūkstančiai žmonių, o policija iš viso suėmė 150 protestuotojų. Rugsėjo 9-ąją A. Navalno šalininkai surengė nesankcionuotų protesto akcijų prieš planuojamą pensinio amžiaus didinimą Rusijoje. Policijos duomenimis, Maskvoje tokioje akcijoje dalyvavo apie 2 tūkst. žmonių. Dviem suimtiems demonstrantams vėliau buvo iškeltos baudžiamosios bylos dėl smurto prieš pareigūnus. Opozicijos lyderis taip pat kritikuoja pensijų sistemos reformą, sukėlė retą Rusijos visuomenės pyktį, paskatinusį kristi ir pasitikėjimo prezidentu Vladimiru Putinu reitingus. A. Navalnas per pastaruosius kelerius metus surengė Rusijoje vienus didžiausių protestų. Jo raginimai kovoti su korupcija itin populiarūs tarp jaunimo, kurio daugelis atstovų seka šio politiko tinklaraščius ir internetu skelbiamus vaizdo įrašus. A. Navalnui buvo neleista dalyvauti kovą vykusiuose prezidento rinkimuose, o birželį jam buvo skirtas mėnesio trukmės laisvės atėmimas už kovą surengtas demonstracijas prieš V. Putino prisaikdinimą ketvirtai kadencijai. Kremliaus kritikas buvo paleistas iš kalėjimo tą pačią dieną, kai Rusijoje prasidėjo Pasaulio futbolo čempionatas. Jeilio universitetą baigęs teisininkas, tapęs Rusijos opozicijos lyderiu, 2011–2012 metais prisidėjo prie masinių demonstracijų prieš V. Putino valdymą ir sulaukė virtinės kaltinimų.

