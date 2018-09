Vėlai ketvirtadienį paskelbtame tyrime „Bellingcat“ cituoja anoniminį saugumo pareigūną, sakiusį, kad Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas anksčiau šiais metais buvo sulaikyti Nyderlanduose, bet netrukus buvo paleisti nepateikus jiems kaltinimų. Olandų pareigūnai šio pranešimo kol kas nepatvirtino, ir penktadienį sakė, jog vertina naujienų agentūros „Associated Press“ prašymą pakomentuoti. Didžioji Britanija apkaltino A. Petrovą ir R. Boširovą bandymu Solsberyje nužudyti buvusį rusų dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Sovietų Sąjungoje pagaminta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Praėjusią savaitę žiniasklaidos pranešimuose buvo sakoma, kad Olandijoje buvo areštuoti ir deportuoti kažkokie du rusų šnipai. Nutekėjusi policijos informacija šiuos areštus susiejo su bandymais kontrabanda į Šveicariją nuvežti programišių įrangos. Nėra jokių įrašų „Bellingcat“ peržiūrėjo Rusijos dokumentus, iš kurių matyti, kad apie du vyrus, įtariamus bandžius nunuodyti buvusį Rusijos saugumo agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą, Rusijos gyventojų registro duomenų bazėje nėra jokių duomenų iki 2009 metų. Anot ekspertų, tai gali reikšti, kad minėtieji du asmenys dirba valdžios operatyvininkais, skelbia rfefl.com. „Bellingcat“ rugsėjo 14 dieną išplatino pareiškimą, kuriame teigia, kad bendras tyrimas su „The Insider Russia“ „tiesiogiai prieštarauja“ Kremliaus teiginiams, esą Ruslanas Boširovas ir Aleksandras Petrovas – civiliai, kurie į Angliją atvyko turistiniais tikslais. Tyrimas, kaip skelbia „Bellingcat“, atskleidė: nors abu vyrai ir registruoti centrinės Rusijos gyventojų duomenų bazėje ir 2009 metais jiems buvo išduoti pasai, jokių įrašų iki 2009 metų nėra, o tai labai įtartina. „Tai leidžia daryti išvadą, kad jų abiejų vardai slepia vienos iš Rusijos saugumo tarnybų operatyvininkų tapatybes“, – teigia „Bellingcat“. „Labai svarbu tai, kad bent vieno iš šių asmenų paso byloje yra įvairių „itin slaptų“ žymių, kurios, remiantis mažiausiai dviem „Bellingcat“ kalbintais šaltiniais, įprastai rezervuojamos slaptųjų tarnybų darbuotojams ar valdžios operatyvininkams“, – priduriame pareiškime.

