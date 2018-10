Italijos žiniasklaida pridūrė, kad vienas iš šių žmonių buvo sunkiai sužeistas. Dauguma patyrė traumų, kojoms įstrigus sulamdytame keltuvo mechanizme.

Incidento vaizdo įraše matyti, kaip Respublikos stotyje žmones žemyn gabenančio eskalatoriaus laiptų greitis staiga smarkiai padidėja, kai ant jo buvo dešimtys keleivių. Daugelis jų sugriuvo į krūvą judančių laiptų apačioje ir šaukė iš skausmo ir išgąsčio.

Žiniasklaidos pranešimuose cituojami įvykio liudininkai teigė, kad prieš pat nelaimę iš pažiūros girti futbolo aistruoliai šokinėjo ir šoko ant eskalatoriaus, bet kiti tai neigė.

„Bet kokiu atveju esame čia, kad suprastume, kas nutiko, ir pasiūlytume pagalbą sužeistiesiems bei jų šeimoms“, – incidento vietoje žurnalistams sakė Romos merė Virginia Raggi.

Filmuotoje medžiagoje ir nuotraukose kai kurie nukentėjusieji buvo apsigobę antklodėmis, kitiems buvo uždėti kaklo įtvarai. Sužeistieji ant neštuvų buvo nešami į greitosios pagalbos automobilius.

Pareigūnai pradėjo kelis tyrimus. Metropoliteno stotis, esanti netoli Romos pagrindinės traukinių stoties, buvo uždaryta.

Nelaimė įvyko apie 19 val. 30 min. vietos (20 val. 30 min. Lietuvos) laiku, likus kiek daugiau nei valandai iki Čempionų lygos rungtynių tarp Romos futbolo klubo ir Maskvos CSKA vienuolikės pradžios.

Tuo metu rusų sirgaliai plūdo į metropoliteno liniją, ketindami važiuoti į stadioną.

Parama aukoms

Stebėti rungtynių atvykus 1 500 Rusijos futbolo aistruolių, liūdnai garsėjančių chuliganišku elgesiu, Romoje buvo sustiprintas saugumas.

Vienas sirgalius rusas, kuriam uždrausta lankytis stadionuose, buvo sustabdytas oro uoste, mėgindamas patekti į šalį.

Tačiau, kaip pranešė Italijos žiniasklaida, tokių priemonių nepakako, kad būtų išvengta virtinės incidentų aplink stadioną, kur vyko varžybos.

Vienam aistruoliui iš Rusijos buvo durta peiliu, o dar du nukentėjo per muštynes su kitos komandos gerbėjais.

Klubas „AS Roma“ laimėjo grupių etapo varžybas rezultatu 3:0 ir po rungtynių paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“ tokią žinutę: „Visos #ASRoma komandos mintys yra su sirgaliais, sužeistais prieš šįvakar įvykusias varžybas. Klubas padarys viską, ką gali, kad palaikytų ir padėtų visiems, kuriems to reikia.“

Tuo metu CSKA aistruolių grupė „Red-Blue World“ pradėjo rinkti aukas sužeistiesiems per eskalatoriaus avariją ir sirgaliams, nukentėjusius per smurto protrūkius šalia stadiono.

Roma dažnai kritikuojama dėl savo pasenusios viešojo transporto infrastruktūros.

Per pastaruosius kelerius metus užsidegė daugiau kaip tuzinas eksploatuojamų municipalinių autobusų, taip pat kelis kartus buvo pranešta apie keleivius, nukentėjusius sužeistus dėl blogai veikiančios metropoliteno įrangos.

Be to, klausimų dėl Italijos transporto infrastruktūros saugumo padaugėjo rugpjūtį, kai Genujoje sugriuvus didžiuliam viadukui žuvo 43 žmonės.

Per incidentus, susijusius su eskalatoriais, visame pasaulyje neretai nukenčia ir net žūva žmonių.

Pavyzdžiui, 2015-aisiais vienoje Kinijos parduotuvėje žuvo į eskalatoriaus vidų įkritus moteris.

Stebėjimo kamera užfiksavo, kaip keltuvo grindų plokštė prasmego, ant jos žengus pirkėjai. Moteriškė paskutinę akimirką spėjo stumtelėti savo sūnų į priekį, o šalia stovėjusi parduotuvės darbuotoja jį išgelbėjo nuo panašaus likimo.

2017-ųjų kovą viename Honkongo prekybos centre buvo sužeisti apie 20 žmonių, kai judantys laiptai staiga pakeitė kryptį, o ant jų stovėję žmonės nulėkė žemyn.

Escalator takes on a life of its own in Rome ahead of Roma v Moscow tonight. Good job all those trying to help & assist x pic.twitter.com/9NHwldIHJt— Katie Hopkins (@KTHopkins) October 23, 2018