Pripažintas, apdovanojimų pelnęs režisierius, Gogolio centro – vieno Maskvos teatrų – vadovas yra kaltinamas daugiau kaip 2 mln. dolerių (1,75 mln. eurų) valstybės lėšų vienam teatro projektui išgrobstymu. Jis kaltinimus vadina absurdu ir tvirtina, kad pinigai buvo išleisti tinkamai, pastatymams. Šalininkai tyrimą jo atžvilgiu laiko meninės nepriklausomybės varžymo valdant prezidentui Vladimirui Putinui dalimi. Daug garsių kultūros figūrų iš Rusijos ir užsienio ragino jį paleisti. Jis buvo areštuotas 2017 metų rugpjūtį, o teismo procesas prasidėjo šių metų spalio 17 dieną uždaru posėdžiu. Trečiadienio posėdis Maskvos Meščiansko rajono teisme turi prasidėti 9 val. 30 min. vietos (8 val. 30 min. Lietuvos) laiku ir bus atviras visuomenei. Kaltintojai teigia, kad K. Serebrenikovas ir kiti trys bylos atsakovai, Sofija Apfelbaum, Jurijus Itinas ir Aleksejus Malobrodskis, 2011–2014 metais pavogė dalį lėšų, skirtų tarpdalykiniam modernaus meno projektui „Platforma“. Jie kaltinami pasirašę fiktyvių kontraktų dėl „tariamų paslaugų“, panaudoję tuos pinigus „savo asmeninėms reikmėms“, o vyriausybei pateikę suklastotas finansines ataskaitas. K. Serebrenikovo advokatai praėjusį mėnesį paprašė teisėjo liudytojais iškviesti 400 žmonių, dalyvavusių projekte „Platforma“, bet sakė, kad prašymas buvo atmestas. Namų arešte laikomas 49 metų režisierius nedalyvavo dviejų svarbių savo teatro pastatymų premjerose, bet tęsia darbą, nors jam ir draudžiama naudotis telefonu ar internetu. K. Serebrenikovo filmas „Vasara“ (Leto), paremtas kultinės sovietų roko grupės istorija, šiemet, jam nedalyvaujant, buvo parodytas konkursinėje Kanų kino festivalio programoje. Juostos filmavimas ir montavimas buvo baigti be jo. Tačiau jis sugebėjo pastatyti operą „Cosi Fan Tutte“, kurios premjera sekmadienį įvyko Ciuriche. Tai jis padarė įrašydamas vaizdo instrukcijas į atmintukus, kurie tada būdavo siunčiami į Šveicariją, ir gaudamas repeticijų įrašus. Praėjusią savaitę K. Serebrenikovas buvo nominuotas trijose prestižinių teatro apdovanojimų „Auksinė kaukė“ kategorijose. Į apdovanojimus pretenduoja abi jo praėjusių metų teatro premjeros. Viena jų yra Aleksandro Puškino trumpų pjesių rinkinio „Mažosios tragedijos“ (Malenkije tragedii) moderni interpretacija Gogolio centre. Kitas pastatymas yra baletas „Nurejevas“ apie legendinį rusų šokėją Rudolfą Nurejevą Didžiajame teatre.

