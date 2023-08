Rusų pajėgoms apšaudžius Kupjanską žuvo vienas žmogus ir dar vienas buvo sužeistas

Ukrainos šiaurės rytuose per rusų pajėgų surengtą apšaudymą, institucijų duomenimis, žuvo 45 metų vyras. Per incidentą Kupjanske be to, 67-erių vyras patyrė sužalojimų, praneša agentūra „Reuters“.